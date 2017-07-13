Ереван, , 00:49 — REGNUM Создание торговых коридоров между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию облегчит процесс грузоперевозок для Армении. Об этом 12 июля заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

«Это продолжительный процесс, который, в первую очередь, связан с грузино-российскими отношениями. Ведется работа», — цитирует министра аysor.am.

На вопрос будет ли Армения вовлечена в переговоры, Мартиросян ответил, что работает российско-грузино-швейцарская группа.

«Последняя встреча была в Праге, и вероятно, будут предложения на различных встречах», — отметил он.

По его словам, в результате задействования коридоров появится альтернативная автодорога для грузоперевозок, что намного облегчит этот процесс, появится конкуренция, что приведет к снижению цен на экспорт и импорт.

Надеемся, что это произойдёт скоро», — подчеркнул глава Минтранса Армении.

В свою очередь вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил на пресс-конференции12 июля, что подвижки в отношениях между Россией и Грузией Армении лишь на руку.

По его словам, от потепления отношений между Москвой и Тбилиси Ереван только выиграет, а восстановление сообщения через Южную Осетию и Абхазию откроет новые возможности для Армении.

У нас откроются новые возможности для выхода на внешние рынки. Поэтому могу сказать лишь одно, в Армении будут только рады нормализации российско-грузинских отношений», — сказал вице-спикер.

Представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе, сообщает «Коммерсант».

Зураб Абашидзе и Григорий Карасин договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через «торговые коридоры» по территории Абхазии и Южной Осетии. Для этого в ближайшее время будет сформирована трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа по имплементации соглашения. Об этом 10 июля после завершения многочасовых переговоров в столице Чехии рассказал посол Абашидзе.

Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет: пора перейти к оформлению конкретных соглашений», — подчеркнул Абашидзе.

Предварительная договоренность активизировать работу по подписанному в 2011 году соглашению была достигнута на предыдущей встрече в Праге в феврале. Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут «торговые коридоры» из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Этим и займется компания SGS. По словам спецпредставителя грузинского премьера, ему остается обсудить с господином Карасиным сроки заключения контрактов (каждая страна — по отдельности) с SGS, представители которой встанут по обе стороны «торговых коридоров» для мониторинга движения грузов.

По данным «Коммерсанта», Москва до сих пор воздерживалась от подписания контракта с SGS не только из-за позиции Абхазии и Южной Осетии, но и по второй, не менее важной причине: оформленный в 2011 году документ предусматривает «физическое присутствие» сотрудников компании третьей страны на границах РФ с Абхазией (КПП «Псоу») и Южной Осетией (КПП «Нижний Зарамаг»), где иностранцы смогут мониторить движение любых, в том числе военных, грузов. В свою очередь, господин Карасин пояснил ТАСС, что Москва пока ждет от Тбилиси «давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории».

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