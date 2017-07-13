Центробанк долго смотрел как «Васька кушал» — теперь случилась «лихорадка»

Москва, , 23:00 — REGNUM В России назрел вопрос об изменении порядка надзора за деятельностью банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя очередное столкновение Центробанка с частной кредитной организацией — на сей раз банком «Югра». По его словам, Центробанк принимает достаточно жесткие меры по проверке работы непосредственно в самих банках, но с дистанционным надзором есть определенные проблемы, и качество надзора оставляет желать лучшего.

«Я могу сказать совершенно определенно, что нужно вывести на иной уровень предварительный контроль за деятельностью банков. Может быть не комплексно, а точечно при оценке тех или иных параметров их деятельности. К сожалению, мы сейчас видим в практике Центробанка то, что банки достаточно вольготно себя чувствуют от проверки до проверки. Сама же проверка потом выявляет проблемы, решение которых по предписаниям Центробанка ведет не к его оздоровлению, а к тому, что в процессе «оптимизации» деятельности его начинает лихорадить», — убежден Твердохлеб.

По его словам, «лихорадит» не только «Югру», но и ряд других российских банков. Россия последние несколько лет показывает самые высокие темпы отзыва лицензий у кредитных организаций.

«Мы не можем привести пример другой страны, где бы так же «штормило» банковскую систему. Можно много возмущаться по поводу отзыва лицензии, но мы крайне редко встречаем, чтобы кто-то оспаривал это решение. Следовательно, Центробанк, отзывая лицензию, поступает абсолютно обоснованно, имея для этого все основания. И мы видим, что большинство банков, у которых отозвали лицензию, имели реальные проблемы. Почему Центробанк эти проблемы выявил, когда процесс уже принял необратимый характер, это вопрос к профессионализму и ответственности работы надзорных подразделений Центробанка», — считает Твердохлеб.

Он также отметил, что некомпетентность надзорных органов является серьезнейшей проблемой для всей банковской системы.

«Удивляет, что ЦБ, к сожалению, в очередной раз показал, что подобные вещи для него происходят весьма «неожиданно». Это, наверное, уже к вопросу качества надзора», — подчеркнул Твердохлеб.

В возникновении такого явления, как кризис банков и последующая приостановка их деятельности, виноват, в частности, и сам Центробанк, также считает профессор кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия Анатолий Селюков. По его словам, бывшая политика Центробанка позволила коммерческим банкам допустить ряд правонарушений, и сейчас они продолжают эту линию в расчёте на бывшую безнаказанность.

«Бывший руководитель Центробанка Виктор Геращенко лет 10 назад сказал, что из 3 с лишним тысяч банков нам в стране достаточно иметь 200−300 «банчиков», это его любимое слово было. Вот Центробанк как-то эту программу и реализует. Я считаю, что крупные банки в Москве, которые рухнули и вслед за собой потянули многие хозяйствующие субъекты, интересы физических лиц, это вина в том числе и Центробанка. Он долгое время смотрел, как «Васька кушал», как в басне Крылова, и только потом уже на каком-то этапе вдруг «неожиданно» обнаружил, что они совершают правонарушения, нарушают банковскую дисциплину и так далее», — отметил Селюков.

По его словам, в настоящий момент сложно сделать вывод, какие ещё банки в будущем времени могут «лопнуть».

"Это как наш Гидрометцентр, который предсказывает погоду, но каждый раз погода проявляет свое мнение. Поэтому сложно сказать, какие банки что ожидает. У них там свои раскладки: могут хороший банк прикрыть за небольшое правонарушение, но в отношении других банков позволить пока работать», — считает Селюков.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий кафедрой регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Турбанов. По его словам, если кто-то будет делать заявления о скорой приостановке деятельности банков, нужно отнестись к этому с осторожностью, как к чему-то, возможно, спекулятивному и даже злонамеренному.

Что касается общей ситуации в банковской сфере России, она остается прежней, хотя и достаточно стабильной. Если Центробанк обнаруживает основание для отзыва лицензии, то оно прежде всего связано с финансовой неустойчивостью банка.

«В данном случае, поскольку банк «Югра» достаточно крупный банк, Центробанку потребовалось время, чтобы детально разобраться в его состоянии, поэтому лицензия не отозвана, а введена временная администрация. Центробанк примет решение либо о санации, либо об отзыве лицензии», — полагает Турбанов.

Тем не менее, по мнению Юрия Твердохлеба, для урегулирования вопросов с удовлетворением требований вкладчиков будут выделены ресурсы Агентства по страхованию вкладов, либо привлечены средства самого Центробанка.

«Данный механизм за последние годы уже отработан», — подчеркнул он.

Он считает, что тот факт, что сегодня банк «Югра» находится в тяжелой ситуации и в отношении него предпринят ряд конкретных действий со стороны регулятора, говорит о том, что переговоры об оздоровлении, на которые можно было рассчитывать со стороны акционеров, Центробанк признал неэффективными. Вследствие этого будут предприниматься дальнейшие прописанные в законодательстве действия — вплоть до отзыва лицензии.

Если это произойдет, то, по мнению Твердохлеба, настанет «очень серьезная проблема для всей банковской системы страны».

«Центробанк это не скрывает», — добавил он.

Отметим, что за последние 6 месяцев Центробанк лишил лицензий 28 российских банков. Среди столичных банков в эту группу вошли «Международный строительный банк», «Московский Национальный Инвестиционный Банк», «Информпрогресс Банк» и другие. Последние банки, оказавшиеся в центре событий, — «Банк Легион», «Сталь Банк», «Банк Премьер Кредит» и «Югра».