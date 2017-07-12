За два года Госипотечная компания Киргизии выдала свыше 1400 кредитов

Бишкек, , 21:35 — REGNUM За два года своего существования Государственная ипотечная компания выдала жителям Киргизии 1410 кредитов на покупку и строительство жилья на общую сумму 1,7 млрд сомов (около 1,48 млрд рублей). Об этом заявил председатель правления ГИК Бактыбек Шамкеев, выступая на пресс-конференции.

«Из общего количества выданных по республике ипотечных кредитов, 13% приходится на ОАО «Государственная ипотечная компания». Большая часть лиц, ставших собственниками жилья по Программе «Доступное жилье 2015 — 2020» — это работники сферы образования и здравоохранения», — добавил он.

Также руководитель ГИК заострил внимание, что за это время коммерческие банки Киргизии предоставили населению ипотечные кредиты на 8,8 млрд сомов. В том числе более 1,1 млрд (свыше 956 млн рублей) — из средств Госипотечной компании.

По словам Шамкеева, сейчас рассматривается возможность внесения изменений в деятельность госкомпании, которые позволят покупать готовые дома за счет средств, выделенных на строительство нового жилья. Это, по его словам, будет способствовать созданию жилищного фонда.

«Мы планируем на эти цели получить порядка 1,75 млрд сомов (1,52 млрд рублей) от Министерства финансов. Часть средств будет выделена на строительство. Если мы не сможем полноценно реализовать механизм строительства, то из этих средств мы выкупим какое-то количество квартир», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года в Киргизии было создано ОАО «Государственная ипотечная компания», которое, по замыслу киргизстанских властей, должно помочь процессу реализации государственных программ по обеспечению бюджетников и госслужащих жильем экономкласса.

Отметим, что в рамках государственных программ киргизстанцы могут получить в ГИК ипотечные кредиты на сумму до 3 млн сомов (2,6 млн рублей по текущему курсу) под 10% — 14% годовых.