«Челябинская агломерация — территория роста тарифов?»

Челябинск, , 20:54 — REGNUM Рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей Челябинской агломерации — неизбежен. Об этом заявила начальник Управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области Яна Куприкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной Общественной палаты.

На совещании, посвящённом вопросам новой территориальной схемы обращения с отходами, размещения ТБО и раздельного сбора мусора в городах челябинской агломерации, общественники и депутаты обсудили проблемы утилизации ТКО.

Чиновники констатировали неизбежность роста тарифов на оборот мусора, после того как будет выбран региональный оператор по обращению с отходами. Будут применены стимулирующие принципы, при которых будет поощряться раздельный сбор отходов.

«Неизбежно с введением раздельного сбора мусора вырастут и тарифы, утилизация мусора — процесс дорогостоящий, но на уровне федерации прорабатывается идея о раздельных тарифах для тех, кто собирает мусор раздельно и для тех, кто сваливает мусор в кучу: для людей, сортирующих мусор тариф предусматривается минимальный. Стоит также учитывать, что полигон — это не свалка, это сложное сооружение, сейчас мы не платим за сортировку, но, если мы не хотим свалку в центре города, а хотим технически оснащенный полигон за пределами города, эта инфраструктура, безусловно, будет стоить денег. Точный тариф определит министерство тарифного регулирования», — сообщила Яна Куприков.

При этом будет реализована разная схема для разных населенных пунктов. Так в Челябинске мусор будут раздельно собирать в разноцветные контейнеры. В синий контейнер попросят складывать бумагу, в желтый — пластик, в зеленый — стекло, а в черный — пищевые отходы. В некрупных городах и поселках, раздельный сбор мусора будет проще. В одну емкость планируется собирать утилизируемый мусор, который отвезут на мусоропереработку, в другую емкость будет собираться мусор для захоронения.

Отметим, рост тарифов на транспортные перевозки в Челябинской агломерации экспертами был обозначен также неизбежным, как некий естественный процесс, происходящий параллельно и совершенно независимо от складываемой агломерации. Кроме этого челябинцев «готовили» к неизбежному росту тарифов на воду. Сентор Ирина Гехт, осенью 2016 году заявляла о низкой стоимости цен на водоканализационные услуги в городах и поселках Южного Урала.

Напомним, в Челябинскую агломерацию входят семь муниципальных образования: Челябинский и Копейский городские округа, Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы.

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