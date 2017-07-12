Комитет Госдумы поддержал снижение ставки курортного сбора в 2 раза

Москва, , 20:18 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку депутата Андрея Макарова («Единая Россия») о снижении максимальной ставки курортного сбора со 100 рублей до 50 рублей в сутки с человека на 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

«Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, при этом в 2018 году размер курортного сбора не может превышать 50 рублей», — рассказал Макаров.

При этом он напомнил, что у муниципалитетов сохраняется право установить размер ставки на свое усмотрение.

«Сбор может быть введен в каждом муниципалитете и регионе, а может быть не в каждом. Это зависит от муниципалитета. Более того, муниципалитет может обратиться в региональное заксобрание с предложением прекратить взимание курортного сбора на своей территории», — объяснил Макаров.

Правительственный законопроект о проведении эксперимента в виде введения курортного сбора на территории некоторых субъектов РФ профильный комитет Госдумы готовит ко второму чтению.

По предложению правительства, в эксперименте будут участвовать республика Крым, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Авторы законопроекта считают, что туристам, которые проведут на территории этих субъектов более 24 часов, стоит уплачивать специальный ежедневный сбор, ставку которого будет устанавливать муниципалитет или регион. По предложению правительства, эксперимент продлится 5 лет. При этом, депутаты профильного комитета одобрили поправку в документ ко второму чтению, которая предполагает, что регионы должны окончательно подготовить все документы по введению сбора к 1 декабря 2017 года, а сам сбор начнет взиматься с 1 мая 2018 года.

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