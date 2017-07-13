Путь к банкротству Westinghouse

Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Изучение деталей деятельности американской корпорации Westinghouse позволяет ответить на вопрос о причинах ее банкротства, одновременно вызывая другой — почему эта компания не обанкротилась раньше. С учетом того, что главные трудности постигли Westinghouse при работе над новыми реакторами АР-1000, постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич предлагает рассмотреть один из проектов строительства, позволяющий понять причину неконтролируемых убытков. А именно, строительство третьего и четвертого блоков АЭС Vogtle.

Сертификат на проект реактора Ар-1000 был получен еще в 2005 году: предполагалось, что он позволит снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Но первые поправки к проекту были внесены уже два года спустя, а еще через год пошли разговоры о росте его сметной стоимости. Причем разница была огромна: $6−9 млрд против изначально рассчитанных $3 млрд. Официальное объяснение называло в качестве причины увеличения сметы рост цен на стройматериалы, трудовые ресурсы и реакторные технологии. Также компания удалила из проекта АР-1000 сплав I-600, от использования которого в атомном машиностроении раньше отказалась Германия после коррозионных инцидентов (коррозийная устойчивость сплава-600, о чем знали в СССР, используя вместо него никель, зависит от радиационной нагрузки).

Замена в проекте АР-1000 сплава-600, изменение проекта корпуса с учетом новых сплавов вызвали рост сметной стоимости и потребовали от Комиссии по ядерному регулированию пяти лет на то, чтобы узнать, чем можно заменить I-600 и перепроверить информацию. За это время смета опять-таки успела измениться (ввод в эксплуатацию был сорван), необходимость создания нового проекта, в котором уже был бы осуществлен верный выбор сплава, повлекла еще большие затраты.

Возникает вопрос — если о проблемах с I-600 знали еще в СССР, если проблемы с ним фиксировались уже в прошлом веке в различных странах, то почему при проектировании АР-1000 на них не обратили внимания сразу? Информация о сплаве-600 не была секретной, но сработали особенности американского восприятия проблем в собственном доме: если она есть, то лучше молчать и делать вид, что ее не существует.

Подробнее о том, как за неведение поплатилась Westinghouse, читайте здесь: Путь к банкротству Westinghouse

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