Без Резервного фонда: Новое бюджетное правило доработано ко II чтению ГД

Москва, , 19:28 — REGNUM Правительственный законопроект о новом бюджетном правиле комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Минфин предлагает ввести правило, чтобы снизить зависимость федерального бюджета от цен на сырье. По предложению ведомства, при расчете федерального бюджета базовая цена на нефть марки Urals должна составлять 40 долларов за баррель. Каждый год стоимость сырья будет индексироваться на 2%.

В первоначальной версии документа правительство предлагало слить два основных фонда — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Предполагалось, что нормативная величина Резервного фонда будет отменена и в него полностью уйдут средства ФНБ. Однако такая идея не вызвала поддержки у депутатов и Счетной палаты — с их точки зрения, отказаться от ФНБ невозможно, так как фонд гарантирует сбалансированность бюджета Пенсионного фонда.

Ко второму чтению Минфин доработал законопроект и предложил объединить два фонда на базе ФНБ. Если законопроект будет принят, то Резервный фонд войдет в ФНБ до 1 февраля 2018 года.

Объединенный фонд займется сбалансированностью страховой пенсионной системы, финансированием дефицита федерального бюджета, а также софинансированием добровольных пенсионных накоплений.

Таким образом, если цена на нефть окажется выше базовой, то дополнительные доходы будут направлены не в Резервный фонд, как планировалось изначально, а в ФНБ.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 14 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин откажется от Резервного фонда до 1 февраля 2018 года