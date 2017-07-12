Минфин откажется от Резервного фонда до 1 февраля 2018 года

Москва, , 19:05 — REGNUM Министерство финансов приняло решение не использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования Резервного фонда, а наоборот, ликвидировать Резервный фонд. Как передает корреспондент ИА REGNUMм12 июля, об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Предлагается объединить Фонд национального благосостояния и Резервный фонд в единый фонд на базе ФНБ. Такое объединение предполагается в условиях, когда планируется исчерпание средств Резервного фонда из-за резко снизившихся цен на нефть последние два года», — сообщил Колычев в ходе обсуждения правительственного законопроекта о новом бюджетном правиле во втором чтении.

Законопроект о новом бюджетное правило, Госдума приняла в первом чтении 5 июля. Одним из наиболее важных нововведений документа была идея правительства отменить нормативную величину Резервного фонда и разрешить использовать средства ФНБ для его пополнения Резервного фонда. Предполагалось, что оба фонда будут объединены для повышения гибкости использования средств при финансировании дефицита федерального бюджета. Однако глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») тогда напомнил, что просто отказаться от ФНБ невозможно, поскольку основная цель фонда — обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. В связи с этим, ко второму чтению Минфин доработал законопроект и предложил сохранить ФНБ и отказаться от Резервного фонда.

Как рассказал Колычев, целевая составляющая нового объединенного фонда сохранится прежней.

«Это три цели — финансирование, направленное на сбалансированность страховой пенсионной системы, это финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование добровольных пенсионных накоплений», — отметил замглавы Минфина.

Объединенный фонд будет формироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Минфин также прописал объем использования ФНБ на финансирование дефицита и на цели сбалансированности пенсионной системы.

«В случае, если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, то использование предлагается ограничить выпадающими нефтегазовыми доходами. В случае, если меньше, то этот объем предлагается ограничить 1% от ВВП для того, чтобы сохранить минимально допустимый объем средств в суверенных фондах», — объяснил Колычев.

«Резервный фонд уходит в ФНБ до 1 февраля 2018 года», — подытожил правительственные поправки глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров.

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