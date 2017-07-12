Вслед за G20: В Гамбурге прошел китайско-немецкий цифровой саммит

Гамбург, Германия, , 18:43 — REGNUM Китайско-немецкий цифровой саммит прошел 11 июля в Гамбурге, передает агентство «Синьхуа».

В рамках мероприятия был обсуждены последние тренды в сфере распространения цифровых технологий в обеих странах, а также вопросы сотрудничества между странами в данной сфере.

Саммит стал своего рода продолжением саммита G20, прошедшего в Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года, где развитие цифровых технологий также входило в повестку дня.

Во время цифрового саммита ключевые китайские предприятия, базирующиеся в интернете вроде Alibaba Group, провели переговоры с немецкими цифровыми гигантами вроде Otto Group.

«Китай является крупнейшим мировым и одним из самых стремительно развивающихся цифровых рынков, который оказывает огромнейшее влияние на европейские компании и их бизнес», — заявил сооснователь и генеральный директор компании Smaato Рагнар Крузе.

Smaato является одной из ведущих платформ мобильной рекламы, а также партнером цифрового саммита.

Гамбург занимает ключевые позиции в Германии про степени развития цифровой экономики, а также является своего рода китайскими «вратами» в Европу. Свыше 550 китайских предприятий инвестируют в этот город, сообщает агентство.

Напомним, что в 2016 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии. Кроме того, Китай и Германия сходятся во мнении о необходимости усиления экономической глобализации.