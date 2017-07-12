Законопроект об ограничениях микрокредитования внесен в Госдуму

Москва, , 18:33 — REGNUM Законопроект об ограничении деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и выдачи микрокредитов внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иваном Сухаревым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Как напоминают авторы законопроекта, президент РФ ранее заявил, что идея микрокредитования, призванная оказать поддержку малому бизнесу, обернулась «долговым кошмаром» для обычных граждан. При этом запретить МФО сегодня невозможно, так как это приведет к росту теневого рынка микрофинансирования. Поэтому депутаты предлагают установить жесткие нормы в отношении микрофинансовых организаций, которые приведут к фактическому прекращению деятельности большинства из них.

Так, например, законопроект предлагает ограничить максимальную процентную ставку по кредиту. По предложению авторов, ее размер не должен превышать ключевую ставку Центробанка более, чем на 15%. Таким образом, при установленной сегодня ключевой ставке ЦБ в 9%, максимальная ставка по микрокредиту может составлять 24%.

Кроме того, депутаты также предложили ввести возможность обеспечения займа залогом движимого и недвижимого имущества, принадле¬ жащего заемщику.

«Принятие федерального закона позволит фактически искоренить так называемое «ростовщичество», снизить нагрузку на контролирующие и судебные органы государственной власти и уберечь граждан от недобросовестных кредитных и микрофинансовых организаций», — считают депутаты.

По их мнению, такая инициатива сегодня весьма актуальна, поскольку социально-экономическое положением в стране все чаще вынуждает наименее защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию.

«Согласно статистическим исследованиям, за последние два года число обращений в микрофинансовые организации среди российских граждан увеличилось на 12%. При этом количество одобряемых микрозаймов также отражает положитель¬ную динамику — ежегодный рост составляет порядка 10%», — отмечают авторы законопроекта.

Такие данные указывают на то, что рынок микрофинансирования обособляется от банковского сектора и становится более независимым. При этом крупнейшие представители этого рынка начинают диктовать собственные условия работы, уверены депутаты.