ЦБ призывает не торопиться с выводами по банку «Югра»

Москва, , 19:43 — REGNUM Не торопиться с выводами относительно судьбы банка «Югра» призвал сегодня, 12 июля, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин. «Временная администрация проводит обследование финансового состояния банка. Давайте подождем результатов», — заявил Тулин в интервью «Коммерсанту».

Первый зампред Центробанка подчеркнул, что ЦБ должен предупреждать проблемы с банками, а не дожидаться их. А сам надзорный процесс гораздо эффективнее будет проходить в форме диалога, «в ходе которого регулятор контролирует выполнение банками установленных правовых норм и стандартов профессиональной деятельности, оценивает риски и предупреждает участников рынка об опасностях».

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