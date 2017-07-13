Аналитики уверены в успешной санации банка «Югра»

Москва, , 13:17 — REGNUM Центробанк предпочтет заняться оздоровлением банка «Югра» и не его ликвидацией, уверены эксперты. Напомним, 10 июля в банке «Югра», входящем в топ-30 российских кредитных учреждений, была введена временная администрация. В ближайшие полгода Агентство по страхованию вкладов обследует финансовое состояние организации и примет решение о её санации.

Согласно распространённому сообщению Банка России, ЦБ «возложил с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком [«Югра»] сроком на шесть месяцев». «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — утверждается в пресс-релизе.

По мнению наблюдателей, регулятор поступил взвешенно. «Надо будет дождаться работы временной администрации. Возможно, что будет принято решение о финансовом оздоровлении кредитной организации, ну, и соответственно, тогда вообще никаких вопросов, никаких проблем не будет, ни у вкладчиков, ни у юридических лиц, которые работали с этим банком», — отметил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Всё-таки очень крупный банк. Конечно, хотелось бы, чтобы он санировался», — пояснил он. Тем более что, по мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, претензии ЦБ к «Югре» менее масштабны, чем были у регулятора к Татфондбанку. Тот был лишён лицензии 3 марта, что вызвало в регионе настоящую панику. В свою очередь, управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев обратил внимание на то, что Банк России не предпринял сразу действий по отзыву лицензии у «Югры». Раз так, полагает он, то вероятность санации учреждения действительно существует. Другой довод в пользу санации привел эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. По его словам, «на данный момент очень существенным аргументом в пользу возможного спасения кредитной организации через процедуру санации является тот факт, что в банке находился колоссальный объем вкладов частных и юридических лиц — более 180 миллиардов рублей».

В целом, аналитики сейчас склонны рассуждать о методах, с помощью которых «Югра» может быть спасена. «Нельзя исключать, что Банк России может опробовать на «Югре» и новую схему санации [под контролем ЦБ]», — предположил руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Аналогичных взглядов придерживается и Анатолий Аксаков. «Рассчитываю, что всё-таки этот банк будет санирован с помощью новых процедур, которые сейчас утверждены законом», — полагает глава думского комитета. «В то же время рассчитываю, что у банка есть необходимый объём активов, которые позволят ему эффективно функционировать и в случае необходимости, чтобы ЦБ мог войти в капитал и нарастить капитал до размеров, необходимых для соблюдения нормативов», — добавляет Аксаков.

Судя по информации, поступающей от менеджмента «Югры», основной владелец банка Алексей Хотин «планирует поддерживать его до полного финансового оздоровления». «Главное, чтобы нам позволили сделать это», — оговариваются финансисты.

Напомним, с 2013 года, когда пост главы ЦБ заняла Эльвира Набиуллина, регулятор лишил лицензии более чем 300 банков, среди которых были и лидеры отрасли. То, что в случае с Югрой», Банк России не пошёл на крайние мире, оставляет надежду на оздоровление крупного игрока финансового рынка.