В Литве шесть лет подряд растёт разрыв зарплат мужчин и женщин

Вильнюс, , 18:02 — REGNUM С 2011 года в Литве увеличивается разница между зарплатами женщин и мужчин. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в департаменте статистики Литвы, в 2016 году разница составляла 13,4% и, по сравнению с 2015 годом, выросла на 0,4%, но эффективные меры для сокращения этой разницы не представлены.

Самая большая разница (38,8%) между зарплатами мужчин и женщин была в финансовых и страховых компаниях, самая маленькая (1,6%) — в строительном секторе. Единственная сфера, где женщины получают больше мужчин — транспорт и охрана, здесь женщины получают на 6,3% больше, чем мужчины. Подчеркивается, что самая большая разница (20%) зафиксирована в одной из самых активных возрастных групп на рынке труда — в группе 35−44 лет.

С разницей в зарплатах в Литве борются с помощью мер, предусмотренных в Государственной программе равных возможностей мужчин и женщин, утвержденной правительством. Реализацию программы координирует министерство соцзащиты и труда.

Предусмотренные в программе меры и их эффективность вызывают сомнение, считают в Институте равных возможностей. В 2016 году были осуществлены 9 целенаправленных мер, но только несколько из них выглядят подходящими для достижения цели, выдвинутой государством — сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин. В основном это различные презентации, просветительные мероприятия и обучающие курсы. Мерами считается и создание группы в социальной сети Facebook (она состоит из 4 членов), издание листовок (1500 штук). Только несколько мер подобраны методически: создание долговременной карты занятости женщин и выполненные Государственной трудовой инспекции проверки предприятий по вопросам равных возможностей полов. Но и их реализация вызывает вопросы.

Например, Государственная трудовая инспекция не зафиксировала ни одного нарушения ни в одном из 54 проверенных предприятий, поэтому возникают вопросы, подходит ли выбранная методика для того, чтобы установить, как предприятия соблюдают принципы равных возможностей. После того, как Служба контролера равных возможностей поинтересовалась процессом инспектирования, выяснилось, что нет одного порядка проверки. Инспекторы, проверяя ситуацию на предприятиях, имеют право полагаться только на субъективные ответы работодателей, а проверка объективных данных может происходить лишь в тех случаях, если у инспекторов возникают какие-то сомнения.

Департамент статистики Литвы, представив данные о разнице между зарплатами женщин и мужчин в 2016 году, пересчитал всю разницу в зарплатах за 2011−2015 года по новой методике. Это означает, что запланированные в Программе равных возможностей мужчин и женщин до 2021 года критерии оценки сокращения разницы стали неактуальными.

По словам контролера равных возможностей Агнеты Скарджювене, чтобы эффективно сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин, в первую очередь, нужно пересмотреть и заново установить критерии оценивания программы, оценить причины возникновения разницы между зарплатами мужчин и женщин, установить эффективные меры их устранения. Не менее важно, чтобы средства, выделяемые из госбюджета, действительно способствовали сокращению этой разницы, а также прозрачной и открытой политике зарплат.