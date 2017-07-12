Законопроект о представлении субсидий на оплату ЖКХ внесен в Госдуму

Москва, , 17:59 — REGNUM Законопроект об изменении способа предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сенаторы Виктор Рогоцкий и Аркадий Чернецкий внесли в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM ИА REGNUM 12 июля. Документ был разработан сенаторами для улучшения качества предоставления жилищно — коммунальных услуг и платежной дисциплины со стороны потребителей коммунальных услуг.

Авторы предлагают наделить субъекты РФ правом издавать нормативные акты, которые будут устанавливать порядок выплат субсидий на оплату услуг ЖКХ. Сенаторы предлагают не отдавать субсидии в руки гражданам, а напрямую перечислять их юрлицами, которые оказывают коммунальные услуги.

«Перечисление субсидий на расчетные счета гражданам не решает основной задачи субсидирования: государственной поддержки малоимущих граждан», — отмечают авторы законопроекта.

Сегодня гражданин, имеющий право на субсидию, подает в уполномоченный орган заявление и необходимый пакет документов. Если уполномоченный орган решает, что все необходимые условия для получения субсидии выполнены, то гражданин получает средства. При этом одним из важных условий предоставления субсидии становится отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ.

Если же гражданин, претендующий на субсидию, в течение дух месяцев не оплачивал коммунальные услуги, то выплата субсидий приостанавливается до полного погашения задолженности или ее реструктуризации. Однако, по словам авторов законопроекта, долги граждан по коммунальным платежам растут, поэтому на субсидии могут претендовать далеко не все граждне.

«По одному из районов Казани всего 35% граждан, получающих субсидию на оплату жилья, направляют полученные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Рост задолженности за июль 2015 года по категории граждан, получающих субсидию за жилье, составил 80%. При этом не учитывается рост задолженности граждан, которые имеют право на субсидию, но не получают в связи с наличием задолженности и невозможностью ее реструктуризировать», — отмечают авторы.

По их наблюдениям, такая проблема свойственна всем регионам страны. Из-за роста задолженности по услугам ЖКХ управляющим компаниям и другим коммунальщикам приходится отключать коммунальные ресурсы, обращаться в суд за взысканием задолженности, изымать имущество и даже иногда выселять семьи из квартир, отмечают сенаторы.

Если же субсидии будут автоматически перечисляться юрлицам, которые оказывают коммунальные услуги, это упростит порядок их предоставления, позволит перечислять их и в случае наличии задолженности за услуги ЖКХ, а также снизит задолженность за коммунальные услуги по стране в целом. При этом сенаторы подчеркивает, что такой перевод средств напрямую исключает возможность их нецелевого использования.