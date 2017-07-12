Запуск Юзовского металлургического завода в ДНР отложили до сентября

Донецк, , 18:16 — REGNUM Запуск в ДНР государственного предприятия «Юзовский металлургический завод» снова переносится, теперь уже на сентябрь, до этого времени ждут поставок важного оборудования из-за рубежа.

Как прокомментировал ситуацию донецким журналистам 12 июля директор госпредприятия Александр Зубов, запуск ЮМЗ отложили до сентября из-за трудностей с логистикой.

«Небольшая заминка заключается в оборудовании — ожидание запчастей, а также необходимо еще доукомплектовать штат сотрудников. Запчасти закупаются за границей, поэтому существуют некоторые сложности с логистикой. На доставку уходит порядка трех месяцев», — пояснил директор.

Отметим, что подготовительные работы по запуску ГП «Юзовский металлургический завод» в Донецке завершены на 80%.

Ранее исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский заявлял следующее: «Запуск ЮМЗ стоит во главе угла промышленности Республики. Запуск завода должен был состояться в конце мая, но по ряду объективных причин его перенесли на конец июля. Однако уже сейчас можно сказать, что подготовительные работы по запуску этого производства вышли на финишную прямую. Основные цеха уже готовы, но пока еще есть проблема с запуском кислородного цеха, работы по устранению неполадок там ведутся ежедневно».

В правительстве ДНР считают, что ввести в строй огромное градообразующее предприятие в условиях блокады, а также, учитывая тот факт, что республика является непризнанным государственным образованием, дело очень сложное, но оно движется, и работа предприятия наладится.

Сейчас на заводе идут работы по запуску предприятия в работу, восстанавливается изношенное оборудование. Штат предприятия пока небольшой — 400 человек.

«Как только мы начнем работу, объем производимой продукции будет составлять около 30 000 тонн в месяц. Часть произведенной продукции Юзовского металлургического завода будет поставляться по ДНР, часть экспортироваться», — уверен директор завода Александр Зубов.

Предполагается, что на заводе будут выплавлять сортовую сталь марок «Ст-3» и «Ст-5» из лома черных металлов.

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История завода идет от 1869 года. Построен он был валлийский промышленником Джоном Юзом. После революции 1917 года завод был национализирован и реконструирован. В годы Великой Отечественной войны предприятие было практически полностью разрушено, однако уже в феврале 1944 года была произведена первая плавка стали. А в 1950 году завод вышел на довоенный уровень производства. В советский период истории завод являлся одним из крупнейших промышленных предприятий Донецка, основной продукцией предприятия являлись сталь, чугун, листовой прокат и сортовой прокат.