ДНР обвиняет Бахмутский аграрный союз в уничтожении реки Северский Донец

Донецк, , 18:14 — REGNUM В Донбассе накопленные токсичные отходы крупнейшего свиноводческого комплекса Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Бахмутский аграрный союз» (Артемовский р-н, пос. Новолуганское, под контролем ВСУ) продолжают уничтожать экосистему региона. При этом власти Украины отказываются вести диалог с ДНР для разрешения сложившейся экологической ситуации. Как сообщает 12 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

«Бахмутский аграрный союз» — это целый комплекс предприятий, который разводит свиней, занимается изготовлением кормов, а также орошает натуральными удобрениями соседние сельхозугодия. То есть таким способом они пытаются вывозить навоз на поля. Отходы жизнедеятельности свиней — это специфические отходы, которые без специальной обработки и подготовки использовать нельзя. Ранее это был отлаженный механизм, но с начала боевых действий один из элементов этого механизма дал сбой. На полях уже несколько сезонов не проводятся посевные работы, так как они заминированы. Однако свинокомплекс продолжает работать в прежнем режиме, в результате образовался переизбыток отходов», — сказал Кишкань.

По его данным, свинокомплексы «Бахмутского аграрного союза» загрязняют реку Кодемкка.

«По технологии сточные воды накапливаются в главном резервуаре — пруду-накопителе, из которого после разбавления водой в пруду-растворителе перетекают на поля. Но так как в последние несколько лет регулировка системы не проводится, стоки из переполненного резервуара самотеком попадают в грунт, а оттуда в реку Кодемка», — рассказал Кишкань.

Он сообщил, что предприятие расположено в «серой зоне» и часто подвергается обстрелам. Обстановка значительно ухудшилась летом 2016 года, после попадания мины в очистительный коллектор свинокомплекса. В результате нарушения дамбы содержимое накопителя (нечистоты) попали в реку Кодемка.

«Отходы, которые содержат большое количество органики, свиной навоз, достаточно токсичные и относятся к 3−4 классу опасности. Процесс их утилизации в ряде случаев сопровождается загрязнением почв патогенной микрофлорой и экологически опасным увеличением содержания в почве биогенных элементов: железа, кальция, калия, цинка и так далее. А в водной среде присутствуют в составе таких отходов азотсодержащие вещества, вызывающие бурное цветение водорослей и развитие бактерий, которые в дневное время выделяют кислород, а в ночное, наоборот, усиленно поглощают. Что, в конечном счете, приводит к замору рыбы в водоеме», — подчеркнул Кишкань.

Он напомнил, что река Кодемка впадает в Бахмутку, а она — в реку Северский Донецк, основную водную артерию Донбасса.

«Накопителю по-прежнему требуется ремонт, а учитывая информацию о заминировании ВСУ подходов к хранилищам и продолжение боевых действий, накопленные отходы будут продолжать уничтожать экосистему Донбасса», — резюмировал Кишкань.

В свою очередь, начальник отдела коммунальной гигиены Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава ДНР Геннадий Пантелеев отметил, что, по информации из открытых источников, на территории Донбасса, находящейся под контролем ВСУ, отмечается рост количества кишечных заболеваний.

«Например, в ООШ № 5 города Артемовска была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, где пострадали 130 детей. Также зарегистрирован рост заболеваний вирусным гепатитом, энтеробиозом и аскаридозом, вызванными кишечными паразитами», — сказал Пантелеев.

Кроме того, начальник главного управления ветеринарного контроля и надзора ДНР Виталий Савельевотметил, что Государственная ветеринарная служба ДНР обеспокоена угрозой заноса африканской чумы из-за сложившейся ситуации на предприятии «Бахмутский аграрный союз».

«В последнее время вирус африканской чумы широко распространился на территории Украины. В областях, где существуют неблагополучные пункты по данному заболеванию, зарегистрировано 173 случая заражения африканской чумой. Возбудителем данной болезни является ДНК-содержащий вирус, который устойчив к широкому диапазону температур… Угроза заноса вируса африканской чумы свиней на территорию свинокомплекса существует в связи с нахождением украинских военных в непосредственной близости от предприятия, что отрицательно сказывается на проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных на свинокомплексе. Так как поголовье предприятия составляет более 90 тысяч свиней, в случае вспышки заболевания есть огромная угроза распространения возбудителя данного вируса по всей территории Донбасса», — отметил Савельев.

Напомним, собственником компании «Бахмутский аграрный союз» выступает «Индустриальный Союз Донбасса». По данным пресс-секретаря Луганской региональной торгово-промышленной палаты Ксении Деминой, в 2014 году 49,9% акций ИСД были проданы группе инвесторов, которую возглавляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину. Таким образом, компания Carbofer стала единственным владельцем корпорации ИСД, поскольку в январе 2010 года этой же группой инвесторов были приобретены 50%+2 акции корпорации.