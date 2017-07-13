В Петербурге открывается Международный финансовый конгресс

Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM В Петербурге эксперты в области финансов, представители властей, руководители центральных и коммерческих банков России и зарубежных стран соберутся на XXVI Международный финансовый конгресс. Основные мероприятия форума пройдут 13 и 14 июля. Тема форума в этом году — «Финансы для развития».Участие в конгрессе принимает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, глава «Сбербанка» Герман Греф, президент Банка ВТБ Андрей Костин, член совета директоров банка Goldman Sachs Тимоти Талкингтон, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, представители центральных банков Франции, Финляндии, Бразилии, Португалии и других стран, международные специалисты и аналитики. Одной из главных тем станет проблема снижения инфляции, участники обсудят также поиск баланса между задачами развития и обеспечения финансовой стабильности, роли центральных банков в обеспечении условий для устойчивого роста, возрастающую конкуренцию со стороны финтех-компаний, которую испытывают банки, страховой и пенсионный рынок, возможности защиты инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также финансовую грамотность и другие темы.13 июля Эльвира Набиуллина выступит на пленарном заседании. Центральный банк представит семь экономических и финансовых исследований, посвящённых различным аспектам функционирования современной российской финансовой системы. Кроме того, она вступит в публичный диалог с министром экономического развития Максимом Орешкиным.14 июля участники отвели под обсуждение информационной безопасности, проблем проницаемости экономики для стран с развивающимися рынками, глобальной рецессии, будущего ОСАГО, управления корпоративными данными, микрофинансирования, рынков ценных бумаг и бондизации. Основные мероприятия Международного финансового конгресса пройдут в Президентской библиотеке на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Организацией форума занимается Банк России.