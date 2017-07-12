Евразийский экономический союз: проблема для ЕС

Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Евросоюз не желает устанавливать отношения с ЕАЭС, потому что опасается воссоздания Советского Союза под новым брендом. Вопрос взаимоотношений двух объединений обсуждался сегодня, 11 июля, в рамках Летней школы Центра международной и региональной политики на тему «Взаимодействие ЕАЭС и ЕС: политика, экономика, безопасность».

«Политика ЕС направлена на то, чтобы помешать интеграционному процессу стран Евразийского союза», — считает Олег Иванов, проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ. В Евразийском экономическом союзе учитываются интересы государств-участников и выстраивается взаимовыгодное сотрудничество. Однако Олег Иванов уверен: рассматривать это объединение нужно не в вакууме, а в контексте сегодняшних реалий. На отношение Запада к Евразийскому союзу, в первую очередь, влияет отношение мира к России.

Запад до сих пор воспринимает Россию проигравшим в Холодной войне государством, и Америка продолжает поддерживать это мнение. Таким образом, Россия не рассматривается как самостоятельный игрок на мировой арене, способный создать успешный союз, такой, как ЕАЭС.

Отдельную роль в отношениях ЕС и ЕАЭС играет демонизация России. Большинство стран Евросоюза входят в НАТО, официальной политикой которого является сдерживание России. «Демонизация России и российского президента оказывает негативное влияние на Евросоюз в целом, — считает Олег Иванов. — Здесь нельзя не согласиться с Генри Киссинджером, бывшим госсекретарем США: «Демонизация Путина — не политика, а алиби для ее отсутствия». Отсутствие взаимного доверия России и Европы отравляет отношения и мешает полноценному экономическому сотрудничеству.

Что делать? По мнению Олега Иванова, союзам необходимо обратиться к историческому опыту разрядки 1970-х годов XX века, когда градус напряженности между США и СССР был сознательно снижен. «Тогда пришло осознание: по выбранному пути конфронтации дальше двигаться нельзя, так как он приведет к непоправимым последствиям. Так и теперь, нам необходимо прекратить взаимную демонизацию».

Сближению ЕС и России (а вместе с ней и ЕАЭС) будут способствовать отмена контрпродуктивных взаимных санкций, а также возобновление интернациональных встреч на высшем уровне и организация совместных саммитов.

«В экономическом плане, если вынести за скобки вопросы энергетики, мы зависим от Евросоюза больше, чем он от нас, — подчеркнул Олег Иванов. — Они для нас — стратегический партнер, мы для них — стратегический вызов. И нам необходимо найти взаимовыгодные условия для экономического сотрудничества. После сопряжения ЕС и ЕАЭС предстоит еще более долгосрочная задача — увязка обоих объединений с проектом «Один пояс — один путь». Интеграция интеграции станет сложным делом, но именно это ждет нас впереди при условии мирного сосуществования».