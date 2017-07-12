Карелия планирует продавать рыбные корма в Армению и Казахстан

Петрозаводск, , 17:14 — REGNUM Карелия планирует экспортировать производимые в республике рыбные корма в Армению и Казахстан. Об этом заявил 12 июля временно исполняющий обязанности главы региона Артур Парфенчиков на открытии завода по производству рыбных кормов в Петрозаводске.

Как отметил Парфенчиков, уже сейчас 70% рынка форели в Центральном федеральном округе составляют поставки из Карелии.

«Но мы способны решать и более амбициозные задачи, обеспечивая не только ЦФО, но и другие территории России качественной рыбной продукцией. Здесь есть задача сразу выходить на рынки не только России, но и зарубежья, пока ближнего — планируется работа с Арменией, Казахстаном», — сказал врио главы республики.

Кроме того, по словам Парфенчикова, для постоянного контроля качества производимого корма на предприятии откроется собственный лабораторный комплекс. Лаборатория позволит определять такие элементы корма, как сырой протеин, жир, белок, фосфор, макроэлементы, аминокислоты, витамины, органические кислоты, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в администрации региона.

«Мы намерены оказать полную поддержку, в том числе компенсируя ряд затрат акционерам, чтобы максимально быстро эта лаборатория появилась и обслуживала не только данное предприятие, но и интересы других наших рыбных хозяйств», — подчеркнул Парфенчиков.

Новый завод по производству рыбных кормов расположен под Петрозаводском. Предприятие принадлежит компании ООО «Карельские рыбные заводы — Корма». Объем частных инвестиций составляет 65 млн рублей. Компания уже разработала линейку продуктов, получила и проанализировала образцы кормов, отобрала потенциальных поставщиков ингредиентов, заключила предварительные соглашения о ценах и условиях поставок. После отладки технологических процессов прогнозируется выпуск до 2500 тонн рыбных кормов в год с возможностью увеличения до 12 тысяч тонн.

Заметим, на данный момент рыбоводные хозяйства республики используют корма иностранных производителей. Объемы продукции товарного рыбоводства в Карелии составляют 20−23 тыс. тонн в год, что требует бесперебойных поставок высококачественных рыбных кормов.

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