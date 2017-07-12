Порошенко обещает вложить в ремонт украинских дорог более 600 млн долларов

Киев, , 17:46 — REGNUM В 2016 году прямые иностранные инвестиции в экономику Украины выросли до 4 млрд долл. В текущем году инвесторы увеличивают объемы инвестиций. Об этом 12 июля заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия в Сумах нового предприятия компании «Гуальпак», передает ИА REGNUM.

«Сегодня мы имеем рост прямых иностранных инвестиций более чем на 0,5 млрд долл. (более 19 млн долл.). Их общее количество превышает 4 млрд долл. в прошлом году. Хочу напомнить, что это все делается в условиях войны и агрессии против Украины. Но это не мешает верить в будущее Украины, верить в эффективность украинских реформ. Мы будем продолжать эти реформы», — пообещал Порошенко.

Он выразил надежду на то, что в 2017 году на дорожный ремонт будет направлено около 16 млрд грн. (615 млн долл.).

«Надеюсь, что завтра будут приняты изменения в бюджет, которые еще больше расширят инвестиционный потенциал, расширят эксперимент, который был начат моим законом, когда перевыполнения от поступлений от таможни как следствие борьбы с коррупцией будут направляться на строительство украинских дорог. Если в 2015−16 годах это было привилегией нескольких областей, Киева, Львова. Тернополя, Одессы, то в 2017 году я принял решение, что мы должны это распространить по всей Украине. За первые пять месяцев в Сумы поступило более 300 млн грн. (11,5 млн долл.) в рамках эксперимента по строительству дорог. Мы уверены в том, что более 16 млрд грн. только в этом году в Украине будет направлено на дорожное строительство там, где это никогда не делалось. Чтобы люди почувствовали, что у нас есть на это ресурсы, несмотря на то, что мы вынуждены резко увеличить финансирование секторов безопасности и обороны», — рассказал Порошенко.

Порошенко отметил, что в процессе децентрализации в семь раз выросли бюджеты развития субъектов местного самоуправления.

«Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией являются абсолютно необратимыми процессами. Надеюсь, что Рада проголосует в первом чтении пенсионную реформу, чтобы была возможность увеличить пенсии, осовременить их тем, кто сегодня больше всех нуждается в государственной помощи. Мы будем проводить реформы в образовании, здравоохранении, чтобы Украина заняла лучшее место среди европейских стран», — добавил Порошенко.

Он также напомнил, что 11 июля ЕС окончательно ратифицировал соглашение об ассоциации с Украиной.

«Мне приятно сообщить, что именно вчера окончательно завершился процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Я хочу поблагодарить каждую из 28 стран, включая Италию, которая мощно поддержала нас при подписании договора об ассоциации. Ровно месяц исполнился с момента ввода с нашими европейскими партнерами безвизового режима. Сегодня украинский паспорт становится одним из важных и уважаемых. Не надо больше стоять в очередях, платить визовые сборы», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экономического развития и торговли Украины, в 2015 году прямые иностранные инвестиции в экономику Украины составили $3,76 млрд. Треть этих средств вложили в производственные предприятия, чуть меньше трети — в учреждения финансовой и страховой сферы. Стоит отметить, что иностранные инвесторы начали резко сокращать инвестиции в Украину еще до начала военных действий в Донбассе. Так, в 2013 году прямые иностранные инвестиции составили $2,86 млрд сократившись на по сравнению с $4,13 млрд годом ранее.