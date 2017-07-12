Администрация Твери подала на местный Водоканал в суд

Тверь, , 17:04 — REGNUM

Администрация города Твери подала исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о досрочном расторжении договора с ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») с формулировкой «неисполнение компанией условий аренды муниципального имущества, относящегося к системе водоотведения и водоснабжения». В ООО «Тверь Водоканал» полны решимости доказать свою добросовестность в судебном порядке.

Как заявили ИА REGNUM в компании, предприятие осуществляет водоснабжение и водоотведение города Твери на основе договора долгосрочной аренды с 2007 года. Все это время водоканал надежно обеспечивает население питьевой водой и услугами по водоотведению. Действия администрации по прекращению договора аренды, по мнению представителей предприятия, направлены на изъятие у Водоканала объектов, что ставит под угрозу бесперебойное обслуживание абонентов и поступательное развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери.

Эксперты отрасли ЖКХ опасаются, что инициированные администрацией города Твери судебные разбирательства, которые грозят стать продолжительными, могут негативно сказаться как на качестве управления системой водоснабжения и водоотведения в городе Твери, так и на инвестиционном климате Тверской области в целом.

В ООО «Тверь Водоканал» подчеркивают, что предприятие на протяжении всего периода работы в городе Твери регулярно отчитывалось о своей деятельности, согласовывало свои действия с администрацией города Твери. Водоканал неоднократно получал положительные оценки своей работы. За период своей работы в городе Твери ООО «Тверь Водоканал» удалось существенно снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения, было принято на обслуживание более 100 км бесхозяйных сетей, по сравнению с 2007 годом неуклонно и систематически улучшается качество воды.

В руководстве ГК «Росводоканал» утверждают, что администрации города Твери, руководству Тверской области неоднократно предлагалось предпринять ряд шагов, которые позволили бы вывести работу ООО «Тверь Водоканал» на новый уровень, повысить прозрачность деятельности, прежде всего для потребителей, привлечь дополнительные инвестиции. В частности, предлагалось создать Общественный совет по контролю деятельности ООО «Тверь Водоканал», а в отсутствии утвержденной администрацией города Твери инвестиционной программы предлагалось провести за счет дополнительных инвестиций комплекс первоочередных мероприятий, направленных на повышение качества воды. Поддержки данные инициативы не получили.

В ГК отмечают, что интересам потребителей, а также сторон государственно-частного партнерства (администрации города Твери и ООО «Тверь Водоканал») соответствует прозрачность взаимоотношений, четкое распределение прав и обязанностей участников партнерства в соответствии с принятой на государственном уровне Российской Федерации Стратегии развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Передовым опытом в сфере эксплуатации систем ЖКХ является заключение концессионного соглашения с установлением конкретных целевых показателей деятельности, долгосрочных параметров регулирования тарифов и ответственности участников партнерства по взаимным обязательствам.

Учитывая вышеизложенное, ГК «Росводоканал» неоднократно предлагала и предлагает администрации города Твери и руководству Тверской области решить совместно задачу по трансформации существующего договора аренды в концессионное соглашение. Подобное стратегическое изменение отношений позволило бы обеспечить необходимые инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения города Твери и дальнейшее повышение качества услуг, оказываемых абонентам.

В ООО «Тверь Водоканал» заявляют, что намерены отстаивать свою правоту и доказывать несостоятельность ключевых претензий истца, защищая свою добросовестность и безусловный профессионализм — как в судебных инстанциях, так и на любых экспертных уровнях, которые будут рассматривать настоящий конфликт.

«Считаем, что излагаемая в иске негативная оценка работы предприятия носит сугубо субъективный характер, а решение об одностороннем прекращении договора аренды несёт в себе потенциальный ущерб интересам потребителей», — утверждают в компании.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, обеспечивая выполнение всех своих обязательств и продолжая оказывать населению Твери качественные услуги водоснабжения и водоотведения.