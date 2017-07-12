УФАС отклонило жалобу на тендер по проектированию метро в Воронеже

Воронеж, , 17:00 — REGNUM Жалоба на нарушение законодательства при проведении тендера на разработку проекта метрополитена в Воронеже признана необоснованной. Такое решение приняло УФАС по Воронежской области по итогам рассмотрения жалобы, поступившей от московских компаний, сообщило РИА «Воронеж».

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Как сообщало ИА REGNUM, тендер на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта администрация Воронежа объявила 16 июня. Начальная цена контракта составляет 11 млн 700 тыс. 116,80 руб., источником финансирования указан бюджет Воронежа. Заявки на конкурс принимали до 7 июля

Однако с 7 иилю УФАС приостановило проведение тендера: с жалобами на нарушение законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок обратились представители научно-технического предприятия «ИнжСтройПроект», а также компании «Инжиниринг ЭВ» и «Научно-производственной компании «ВагонМашСервис».

В настоящее время информация о приостановке тендера с сайта госзакупок удалена. Таким образом, завтра, 13 июля, комиссия должна рассмотреть предложения, поступившие от участников открытого конкурса.

В соответствии с документами, всего поступило три заявки — на контракт по разработке проекта претендуют Воронежский государственный технический университет, ООО «Киносарг» (Воронеж) и ООО «Инжиниринг ЭВ» (Москва).

Этот тендер стал первым фактическим шагом к осуществлению планов по строительству в Воронеже легкого метро, которые анонсировались в течение вот уже 10 лет. В 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, однако тогда он так и остался на бумаге.

Более конкретные очертания мечты о метро приняли в апреле этого года: проект строительства метрополитена представили японская компания Nikken Sekkei LTD и мэрия Воронежа. Согласно предложению, в Воронеже предполагается построить две ветки метро — одна должна соединить центр с Левобережной частью города, вторая — с Коминтерновским районом. Стоимость первой очереди проекта, как отмечалось на презентации в апреле, составляет около 1 млрд евро.

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