Пекин, , 16:51 — REGNUM Власти Китая приняли свод принципов, где проработаны детальные меры развития массового предпринимательства в целях обеспечения инновационного роста, переделает 12 июля агентство «Синьхуа».

Китай продолжит углублять инновационно-ориентированные реформы во имя увеличения степени вовлеченности населения в предпринимательскую сферу. Об этом было сказано в заявлении на исполнительном заседании Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцяна.

Утверждается, что продвижение массового предпринимательства и инноваций поможет улучшить ситуацию с занятостью в стране, оптимизировать экономическую структуру и перевести ее на новые драйверы роста.

Правительство направит свои усилия на оптимизацию управленческих решений и смягчение рыночных барьеров при создании эффективной сферы услуг для рыночных игроков.

Кроме того, Китай продолжит расширять каналы финансирования для новых коммерческих инициатив, поощрять промышленную модернизацию и улучшать поддержку предпринимательства.

Напомним, что Китай с 2015 года проводит структурную экономическую реформу, чьей целью является оптимизация работы экономической системы КНР, включая финансовый ее сектор. Кроме того, масштабные экономические преобразования в Китае также направлены на борьбу с нищетой, которая должна быть полностью побеждена как явление к 2020 году.

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