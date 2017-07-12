На рынке новостроек в Петербурге наблюдается спад продаж

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Аналитики зафиксировали спад продаж на 15−20% у крупных игроков рынка первичного жилья в Петербурге по результатам первого квартала 2017 года. По мнению экспертов, в текущем году спрос на новое жилье будет подпитываться банками, которые в буквальном смысле вытягивают на себе первичный рынок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По наблюдению аналитиков «БФА-Девелопмент», на рынке жилья в Петербурге предложение превышает спрос, цены идут вниз, причем спрос сосредоточен в нижнем ценовом диапазоне, там же формируется и 80−90% предложения. Но наращивание объемов нового строительства замедляется. Кроме того, всё больше граждан покупают жилье высокой стадии готовности, опасаясь остаться без квартир из-за нестабильной ситуации на рынке недвижимости. Доля частных инвесторов в городе мала, а доля ипотечных сделок преобладает, несмотря на завершение программы господдержки ипотеки.

За первые пять месяцев 2017 года на рынке новостроек наблюдается отрицательная динамика. В среднем по рынку цена квадратного метра снизилась на 0,7%. Аналитики объясняют это сокращением разницы между ценами вторичного и первичного рынка, перенасыщенностью предложения и уменьшением доли инвестиционных покупок.

На конец мая 2017 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Петербурга составила 100,3 тыс. рублей, тогда как в начале 2017 года эта цифра была немного выше. Но в целом за год с мая 2016 года по май 2017 года цена квадратного метра первичной недвижимости выросла на 1,4%, а в июне — на 1,7%.

Средняя цена за квадратный метр жилья класса эконом в Петербурге составляет 78,3 тыс. рублей, класса комфорт — 104,7 тыс. рублей, бизнес-класса — 167,9 тыс. рублей, элитное жилье стоит 292,8 тыс. рублей за квадрат в строящихся домах.

На данный момент в северной столице комфорт-класс по-прежнему занимает большую часть предложения на рынке — около 50% от общего количества строительных объектов. Доля эконом-класса достигает 18%, бизнес-класса — 25%. В структуре имеющегося предложения на рынке новостроек преобладают студии, одно‑ и двухкомнатные квартиры (это 79,3% рынка). Размеры их невелики — интерес по-прежнему вызывают студии, квартиры от 30 до 40 кв. метров и малогабаритные двушки от 42 до 50 кв. метров.

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Аналитики Knight Frank замечают, что по итогам первого полугодия 2017 года в секторе элитной недвижимости было продано всего 20 тыс. кв. метров, что на 27% ниже показателя за первые шесть месяцев 2016 года. Впрочем, покупатели зато отдавали предпочтение более просторным квартирам, чем в прошлом году. А из-за отсутствия достаточного количества земельных участков в Петербурге, пригодных для жилищного строительства, будет расти сегмент апартаментов.

На сегодня в стадии проекта находятся около 2 млн кв. метров, которые потенциально могут стать апартаментами. Сейчас этот сегмент занимает 8% от рынка недвижимости в северной столицы, но по итогам полугодия было продано на 11% больше апартаментов, чем за аналогичный период прошлого года. Здесь также основную долю спроса занимают элитные «квадраты».

Напомним, темпы ввода жилья в Петербурге в июне текущего года превысили аналогичный показатель за прошлый год, однако, оказались ниже результата за предыдущий месяц.

Всего с начала 2017 года введено в эксплуатацию 1 млн 636 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2016 года в Петербурге было введено в строй 1,2 миллиона кв. метров жилья.

Как ранее писало ИА REGNUM, эксперты полагают, что некоторый рост объясняется завершением проектов трехлетней давности, и в будущем темпы ввода будут замедляться из-за снижения активности застройщиков.

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