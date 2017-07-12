«Нефть вдохновилась статистикой»

Москва, , 16:29 — REGNUM Сырьевой рынок остается в приподнятом настроении 12 июля днем. Инвесторы очень резво покупают нефть после выхода отчета API по запасам сырья и нефтепродуктов за прошлую неделю, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Резкое снижение показателя запасов сырой нефти (-8,13 млн баррелей) и незначительное сужение запасов бензина (-800 тыс. баррелей) вдохновили участников торгов. При этом хорошо видно, что запасы дистиллятов, в которые входит судовое топливо, мазуты и битумы, продолжают постепенно увеличиваться», — отметила эксперт.

Напомним, 12 июля вечером на площадке ждут данных от Минэнерго США. Средний прогноз рынка предполагает снижение запасов черного золота на 2,8 млн баррелей.

«Важное значение будут иметь все компоненты этого релиза. Думается, что локальный подъем еще не закончен», — считает Бодрова.

«Техническая картина позволяет баррелю Brent пройти к $48,50−48,55, где должна начаться консолидация», — полагает эксперт.

Добавим, 12 июля баррель североморского сырья Brent торгуется по $48,38 за баррель (+1,8%). Легкая техасская нефть WTI стоит $46,02 (+2,1%).

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