«Рубль реагирует на технические сигналы»

Москва, , 16:24 — REGNUM Российский рубль в середине недели (12 июля) укрепляется в парах с иностранными валютами, причем это движение берет начало именно во второй половине дня. Рублевые пары руководствуются сейчас техническими сигналами, хотя нефтяной драйвер начинает проявляться только сейчас, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Инвесторы не торопятся реагировать на новости, которые выходят неоднозначными, — отметила эксперт. — Например, в отчете ЦБ РФ «О чем говорят тренды» указывается, что инфляция в конце 2017 и начале 2018 года может увеличить темпы роста из-за холодной погоды и потери части урожая».

«Однако обеспечение внутренних потребностей страны в овощах и фруктах в современной России редко доходит до 35%, все остальное — импорт. Он и растет в цене, поскольку собственных поставок минимум, и повлияет на инфляцию», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, если индекс потребительских цен пойдет в рост, а соответствующие намеки уже есть, то рубль попадет под долгосрочное давление с этой стороны.

«Несмотря на дневные колебания, краткосрочные ожидания прохода доллара США к 61 рублю и евро к 70 рублям остаются в силе», — считает эксперт.

Добавим, 12 июля доллар США к настоящему времени стоит 60,27 рубля (-0,8%). Евро оценивается в 69,12 рубля (-0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 13 июля, составляют 60,62 рубля за американский доллар (понижен на 11 копеек) и 69,44 рубля за евро (повышен на 24 копейки).

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