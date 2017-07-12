«После повышения акциза латвийцы будут ездить за топливом в Литву»

Рига, , 16:18 — REGNUM При условии, что с 1 января 2018 года литр дизтоплива из-за налогов подорожает на 4,5 цента, многие жители Латвии будут ездить на заправки в Литву, заявил председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим МартиньшСтиранс, сообщает портал Mixnews.lv. По мнению эксперта, запланированный правительством рост акцизных налогов — слишком резкий.

«Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 2016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами», — заявил Стиранс.

По словам Стиранса, уже сейчас многие латвийцы, живущие ближе к Литве, ездят в соседнюю страну за продовольствием. И если до сих пор цена на топливо в Литве и Латвии отличалась не больше, чем на цент, то теперь Латвия рискует, что ее жители будут чаще ездить и за продуктами, и за топливом.

«Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с начала 2018 года в Латвии повысится ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо, алкогольные напитки и сигареты.

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