В Екатеринбурге подписан меморандум о строительстве второй ветки метро

Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM Меморандум о строительстве второй очереди метрополитена в Екатеринбурге подписан во время проведения промышленной выставки ИННОПРМ-2017. Предварительное соглашение достигнуто между администрацией города и китайской компанией «Метрогипротранс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным городского информационного портала « Е1.RU », помимо крупной китайской компании, которая осуществляет подобные проекты во многих странах Европы, в строительстве екатеринбургского метрополитена также намерена участвовать компания из Милана.

Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о необходимости строительства второй очереди метрополитена в Екатеринбурге ведутся давно. Камнем преткновения стал вопрос о финансировании. Для реализации столь масштабного проекта финансирования из регионального бюджета недостаточно, а федеральная казна не выделяет средства из-за экономического кризиса.

Для решения этой проблемы было намечено несколько путей. Один из них, это привлечение частных инвесторов для строительства. Также рассматривался вопрос о выпуске облигаций займа Свердловской области под строительство подземного городского транспорта.

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