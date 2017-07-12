Названа цена для Литвы выхода из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 16:11 — REGNUM Оператор системы электропередачи Litgrid в обновленном десятилетнем плане развития сети передачи установил, что в 2017—2026 годах для синхронизации с сетями континентальной Европы и выхода из БРЭЛЛ потребуется 400 млн евро. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 июля, об этом говорится в обновлённой стратегии компании. Общая стоимость инвестиций в сеть передачи будет достигать 643 млн евро.

«До 2026 года на реализацию стратегических проектов и проектов обновления сети в среднем каждый год нужно будет выделять по 60 млн евро. Синхронизация с сетями континентальной Европы — самый важный стратегический проект и средство обеспечения долговременной надежности системы. Мы полностью готовы и знаем, что нужно делать, чтобы проект долговременной надежности системы был реализован качественно и вовремя, особенно с учетом того, что в соседних странах на границе со странами Прибалтики начинается реорганизация сети», — сказал гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

В ближайшее десятилетие в Литве начнут работать две новые линии электропередачи мощностью 330 киловатт. Строительство двухзвенной линии, которая протягивается от Круоньской гидроаккумуляционной электростанции до Алитуса, завершится уже в этом году. Кроме того, новая линия протяженностью примерно 60 км планируется и вокруг Вильнюса. Проекты, которые важны и для синхронизации, уже реализуются в восточной части Литвы — в 2018 году будет начата реконструкция воздушной линии мощностью 330 киловатт от электростанции Литвы до Вильнюсской подстанции, планируется оптимизировать узел сети электропередачи северо-восточной Литвы.

«Синхронизация электросетей означает партнерство разных сетей и стремление работать вместе. От партнеров все в первую очередь ждут надежности, поэтому мы должны доказать участникам синхронной зоны, в которую мы вступим, что мы достойны того, чтобы быть в их рядах — будет оцениваться состояние нашей сети и способность принимать решения самостоятельно», — сказал Вирбицкас.

Прогнозируется, что ежегодно потребление электроэнергии в Литве будет расти по 1% и в 2026 году может достигать от 12 до 13,4 тераватт-час. Поскольку развитие электростанций медленнее развития потребности в электричестве, Литва и дальше будет оставаться импортирующей страной.

«В этом году мы впервые не оцениваем возможное строительство новой АЭС, и это еще больше обозначило недостаточное производство электроэнергии в Литве. Инвестиции в новые электростанции необходимы, чтобы электросистема была готова к растущему потреблению электроэнергии, а решения должны приниматься быстрее. Условия рынка обеспечивают, что сейчас недостающие 500 мегаватт мы импортируем, но с 2025 года начнет не хватать мощности местных электростанций для системных услуг», — сказал Вирбицкас.

Десятилетний план развития сети передачи готовится и обновляется каждый год.