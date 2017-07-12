Корма для товарной форели будут производить в Карелии

Петрозаводск, , 16:09 — REGNUM Группа компаний «Карельские рыбные заводы» открыла в Петрозаводске первый в Карелии завод по производству кормов для форели. В торжественной церемонии приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.

По данным карельских властей, ежегодно форелеводческие хозяйства региона закупают до 25 тыс тонн рыбных кормов у производителей Финляндии, Дании и Италии. С учетом развития аквакультуры к 2020 году, когда планируется выращивать 30−35 тыс. тонн форели в год, потребность в закупке кормов увеличится до 50 тыс. тонн.

«Это первое предприятие, которое будет производить корм для форелевых хозяйств в таких объемах. Для нас это очень важно, потому что весь корм импортный, завозится с европейских стран, и, конечно, это позволит удешевить производство форели и повысить независимость в этом компоненте, создать конкуренцию на рынке. Это очень важно для России. Если заявленные производственные планы сбудутся, то это будет крупное приятие, которое сможет покрыть до 50% рынка по кормам для форели», — подчеркнул на открытии завода Илья Шестаков.

«На предприятии планируется выпускать до 4 тысяч тонн кормов в год. Есть перспективы расширения производства до 17 тысяч тонн кормов в год. Объем инвестиций составил 65 миллионов рублей. В будущем планируется создать собственный лабораторный комплекс для контроля качества выпускаемой продукции и входящего сырья, сейчас его приходится делать в Москве», — цитирует ТАСС слова представителя компании «Карельские рыбные заводы» Андрея Царева.

«На сегодняшний день наша активно развивающаяся отрасль аквакульутры во многом зависит от поставок кормов из Европы, и сегодняшнее открытие завода это реальный шаг для того, чтобы создать систему полного цикла в Карелии, в России. Я уверен в том, что наши корма будут конкурентоспособными и заместят зарубежные», — отметил на церемонии открытия завода временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков.

В Карелии сейчас работает 56 рыбоводных хозяйств, на которых трудятся более 2 тысяч человек. В 2016 году на озерах Карелии вырастили 21,2 тыс. тонн товарной форели.