Литва начинает закупать сжиженный газ у США

Вильнюс, , 16:07 — REGNUM Литовская компания поставок и торговли газом Lietuvos dujų tiekimas (LDT), принадлежащая управляемой государством группе Lietuvos energijа, подписала договор с компанией торговли СПГ Natural Gas Fenosa и приобрела груз СПГ, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в LDT.

Планируется, что этот груз будет доставлен в Клайпеду в середине сентября 2017 года с американского завода по сжижению газа Sabine Pass. Это будет второй груз СПГ, приобретенный Литвой у США. Первый груз СПГ из США, согласно планам, придет в Клайпеду во второй половине августа — он приобретен у американской компании Cheniere Marketing International.

«СПГ, который вскоре придет в Литву из США — прекрасная новость, которая говорит о конкуренции мировых компаний за поставку газа Литве. Такая конкуренция всегда выгодна нашим потребителям. Менее чем за месяц подписан уже второй контракт о приобретении СПГ у США, расширяется география поставщиков СПГ — это конкретные инструменты, позволяющие гарантировать как можно более низкую цену на газ для потребителей газа в Литве и других странах Прибалтики», — говорит премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

«Дополнительный объем газа был приобретен с учетом потребностей клиентов в Литве и в других странах Прибалтики. Рост мирового производства СПГ повышает ликвидность рынка и предложение моментных сделок. Такая ситуация создает возможности для приобретения СПГ по конкурентоспособной цене, а это выгодно потребителям газа в регионе. Стратегия диверсификации источников поставки при согласовании контрактов разных сроков, несомненно, оправдалась», — отметил Далюс Мисюнас, глава госэнергохолдинга Lietuvos energija, в который входит LDT.

Это будет четвертый груз СПГ, приобретенный компанией LDT в 2017 году, а Natural Gas Fenosa — четвертым поставщиком СПГ в Литве.