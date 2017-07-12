Госпредприятие обошло конкурентов: тендер на проект агропромпарка в Татарии

Казань, , 16:08 — REGNUM

В Татарии в тендере на подготовку рабочей и проектной документации для строительства агропромышленного парка в городе Заинске претендовали три компании. Заказчик, которым выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», намерено заключить договор с ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол рассмотрения заявок.

Кроме «Татинвестгражданпроекта» заявки на конкурс были поданы от ижевского ООО ПФ «ЗСК-Проект» и ООО «Гипромоспроект» из Москвы. Две последние компании запросили за свои услуги меньшую цену, чем казанский ГУП, но опыт и количество работников у «Татинвестгражданпроекта» перевесили. Таким образом, контракт обойдётся бюджету республики в его начальную стоимость 2 791 184 рубля. Компания из Удмуртии, которой присвоили второе место, готова была выполнить работы за 2,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победитель должен будет выполнить работы и получить все необходимые заключения, включая проверку достоверности сметной стоимости, за четыре месяца с даты подписания госконтракта.

Читайте также: В Татарии объявлены проектные торги на строительство агропромпарка

Согласно технической документации, основанием для проектирования является распоряжение Кабинета министров республики от 6 мая 2017 года. Агропромышленный парк даст 36 новых рабочих места для жителей сельской местности. Общая площадь здания — 962,2 кв. м, на которых разместят 11 холодильников, лабораторию и торговый зал на 180 кв. м. Под объект в Заинском муниципальном районе определён участок площадью 0,6 га. На нём исполнитель должен будет запроектировать также блочную котельную.

Добавим, 12 июля глава Татарии Рустам Минниханов пополнил список республиканских промышленных парков детским технопарком «Кванториум», который открылся в Альметьевске. В рамках проекта дети решают задачи в области биоинженерии, нейротехнологии, беспилотной авиации, программирования, нанотехнологий, робототехники. Подобные технопарки уже работают в двух городах Татарии — Набережных Челнах и Нижнекамске.