Польша увеличивает поставки газа на Украину

Варшава, , 16:47 — REGNUM Увеличить поставки природного газа на Украину намерена польская компания «Gaz-System», сообщает 12 июля пресс-служба компании.

Согласно сообщению, с 1 сентября 2017 года компания «Gaz-System» намерена увеличить мощности для поставок газа через газотранспортную систему (ГТС) украинской компании «Укртрансгаз».

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Таким образом, через польскую газоизмерительную станцию «Германовичи» с 1 мая по 31 августа можно будет поставлять 167 тыс. кубометров газа в час, а с 1 сентября — 250 тыс. кубометров газа в час.

Напомним, ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что к 2022 году Украина планирует начать закупать природный газ в Норвегии. Он отметил, что для транспортировки норвежского газа потребуется построить интерконнектор между Украиной и Польшей.

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