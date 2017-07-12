«Рубль воодушевился ростом нефти»

Москва, , 15:58 — REGNUM Снижение нефтяных котировок на 8% прошлой неделе было остановлено 11 июля. Американский институт нефти поздно вечером опубликовал данные о запасах в США, согласно которым они сократились на 8 млн баррелей. Нефть, на эти данные отреагировала однозначным ростом, по итогам дня Brent прибавила около 4% с $46,40 до $48,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

«Позитивная динамика нефти оказала поддержку российской валюте. Рубль 12 июля с открытия российских торгов достиг минимума 2017 года к доллару США, снижаясь практически до отметки 61, и к евро до 69,50. Однако во второй половине дня рубль, воодушевившись нефтяным ростом, отступил от минимальных отметок и сегодня демонстрирует укрепление», — пояснил он.

«Сможет ли рубль продолжить свое наступление в ближайшие дни, будет зависеть от данных по запасам нефти, которые сегодня в 17:30 по мск будут опубликованы Минэнерго США», — отметил эксперт.

«Согласно прогнозам агентства Bloomberg сокращение запасов в США должно замедлиться до 2,8 млн баррелей с 6,3 млн. В случае если прогнозы окажутся верными или близкими к верному, нефть марки Brent, будет склонна к снижению с текущих $48,15 до $47,00−46,50. Российская валюта при этом вернется к вчерашним минимумам к доллару США до 61 и к евро до 69,00−70,00», — считает Быков.

«В обратном случае рост нефти марки Brent может продолжиться в район $49,00−50,00, укрепляя рубль к доллару США до отметки 59,50−60,00 и к евро до 68,00−68,50», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль игнорирует внешний позитив»