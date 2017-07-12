Обязательные маркировка и ЕГАИС поднимут цены на лекарства — Емельянов

Москва, , 15:55 — REGNUM Ужесточение требований к производству и обороту спиртосодержащей продукции поднимет цены на лекарства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Правительство на своем сайте опубликовало поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции, в том числе лекарств, парфюмерии и косметики. Чиновники хотят ужесточить эти правила. Так, например, в отношении производства лекарств будет действовать Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). Кроме того, внутри страны нельзя будет перемещать лекарственную и другую спиртосодержащую продукцию без соответствующей маркировки. Речь идет, в частности, о лекарствах и продуктах, в составе которых содержится свыше 28% этанола.

«Такие меры не могут не сказаться на цене лекарств — они, скорее всего, вырастут. Конечно, надо бороться с теми видами «лекарств», под которыми продается алкоголь, но с другой стороны, очень часто эту борьбу используют недобросовестные производители и импортеры с целью выдавить дешевые отечественные лекарства с рынка», — отметил Емельянов.

По его словам, инициатива правительства пока выглядит недоработанной и принимать ее в таком виде нельзя.

«Важно, чтобы Минэкономразвития предложило механизм реализации этой поправки. Надо понимать, как разделять эти, так называемые «лекарства», под видом которых продается алкоголь, и реальные лекарства, которые нужны людям и которые пока дешевы», — считает Емельянов.

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