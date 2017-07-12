В Литве подсчитывают убытки тропического ливня

Вильнюс, , 15:55 — REGNUM По всей Литве сегодня, 12 июля, подсчитывают убытки, которые вечером 11 июля нанёс сильный тропический ливень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пострадали Вильнюс и второй по величине город Литвы Каунас, а также некоторые небольшие населённые пункты в восточной части страны. В столице затопило подземные гаражи, стоянки торговых комплексов, было парализовано движение на некоторых улицах, окружной автодороге, вышли из строя светофоры, повалены деревья.

Ливень нанес значительный ущерб городу Ширвинтос, утверждает мэр Живиле Пинскувене. «У нас ситуация катастрофическая», — сказала она литовскому агентству BNS. Было созвано заседание группы по экстремальным ситуациям. По словам мэра, хуже всего дела обстоят в районной больнице, там затоплены электрощиты, рассматривается возможность эвакуировать больных. «В самоуправлении затоплен архив, мы остались без электричества», — утверждает Пинскувене.

Как сообщило самоуправление, ближе к вечеру из-за сильного дождя в городе Ширвинтос были затоплены улицы, подвалы зданий, нарушилась поставка электроэнергии. «Информируем, что контролируемые самоуправлением предприятия вместе с другими службами прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия ливня. В первую очередь, все силы будут направлены на оказание помощи медучреждениям», — говорится в сообщении самоуправления.