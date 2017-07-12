За год костромские производители напитков подняли цены на 37%

Кострома, , 15:49 — REGNUM Костромастат сегодня, 12 июля, опубликовал «Индекс цен производителей промышленных товаров в Костромской области в июне 2017 года», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно подсчетам, по сравнению с июнем прошлого года сильнее всего выросли цены на напитки (+ 37,5%). Производители мебели подняли расценки на 23,2%. На 18% увеличились цены в добыче полезных ископаемых, на 13% подорожали автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы.

Сильнее всего за год подешевели текстильные изделия (— 11,3%) и лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (— 4,3%). Любопытно, что цены на текстильные изделия после длительного падения начали расти в июне. За месяц стоимость увеличилась на 10,2%.

Отметим, что по данным Костромастата, потребительские цены на топливо в Костромской области по сравнению с маем 2017 года практически не изменились. За год (сравнивая с показателями июня 2016 года) цены на бензин и дизтопливо в среднем выросли на 7,4%.

В среднем в июне 2017 года литр бензина АИ-92 и выше стоил около 36,4 рублей, АИ-95 — 38,4 рубля, дизтопливо — 37,57 рублей.