Россия и Казахстан усилят меры безопасности при запусках ракет-носителей

Байконур, Казахстан, , 15:46 — REGNUM Казахстан и Россия разработали дополнительные меры для обеспечения безопасности запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» на борту, запланированного на 14 июля 2017 года. Об этом сегодня, 12 июля, сообщило Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В частности, проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя. Кроме того, для контроля и устранения последствий запуска планируется привлечь дополнительную авиатехнику для послепускового облета района падения ступени ракеты-носителя.

Также для мониторинга обстановки будут применяться данные дистанционного зондирования Земли. Будет проводиться спутниковая съемка территории до и после пуска, чтобы иметь возможность своевременно обнаружить обломки ракетно-космической техники.

Одновременно с этим будут использоваться беспилотные летательные аппараты типа «Орлан». Их задача заключается в контроле обстановки и выявлении возможных угрожающих факторов. При этом в режиме реального времени планируется обеспечить фото‑ и видеосъемку местности до 60 км с привязкой обнаруженных фрагментов ракеты-носителя с точностью до 20 см.

Все эти меры были проработаны Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с российским Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ.

Что касается наземного поиска, который закреплен за российской компанией АО «ВПК «НПО машиностроения», то здесь проведено усиление наземной поисковой группы пожарными автомобилями. Помимо этого, также будет привлечена пожарная техника Актюбинской и Кустанайской областей.

Проведена работа по обеспечению наземной поисковой группы качественной радиосвязью. Для этого специалисты АО «ВПК «НПО машиностроения» провели реконструкцию антенного поля в Джезказгане, а также закупили и модернизировали приемо-передающие устройства. Также были усовершенствованы средства защиты персонала наземной поисковой группы.

Напомним, 14 июня 2017 года после падения боковых блоков ракеты-носителя «Союз 2−1а», вспыхнул степной пожар. Сообщалось, что в результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

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Пострадавший Вячеслав Тыц был доставлен в центр ортопедии и травматологии им. Макажанова Караганды с ожогами 45 процентов тела. 30 июня он скончался.

Оба погибших были сотрудниками наземной поисковой группы АО «ВПК «НПО машиностроения». Компания отчиталась, что семье ранее погибшего Юрия Хатюшина полностью компенсированы затраты на похороны в размере 200 тыс. рублей. Оставшаяся часть матпомощи в размере 1 млн рублей будет выплачена до 15 июля. Аналогичные выплаты семье второго погибшего сотрудника Вячеслава Тыца будут осуществлены в ближайшее время.

Напомним, также что 14 июля 2017 года с Байконура запустят 12 космических аппаратов. В частности, на борту ракеты-носителя «Союз-2» (этап 1а) с разгонным блоком «Фрегат» будет размещен космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-И». Вместе с «Канопусом-В-И» будут запущены космические аппараты автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космический аппарат дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космические аппараты научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (Германия), а также два космических аппарата дистанционного зондирования Земли «МКА-Н» (РФ). Кроме того, будут произведены пуски полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).

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