Верхняя палата Бразилии принимает спорную реформу труда

Бразилиа, , 15:44 — REGNUM Бразильский сенат 11 июля одобрил текст законопроекта спорной реформы труда, предложенной правительством Мишела Темера, 50 голосами за и 26 голосами против, сообщает канал TeleSur.

Законопроект входит в программу экономических реформ президента Мишела Темера и вызвал многочисленные социальные протесты в последние месяцы.

Наиболее спорным пунктом законопроекта является норма, согласно которой соглашения между компаниями и работниками преобладают над трудовым законодательством, например, в плане установления праздничных дней, гибкого графика работы, участия в прибыли и результатах, перерыва на обед, заработной платы и другого.

Минимальная заработная плата, премии, пособия по безработице, пенсионные выплаты и отпуска по беременности, согласно новому закону, считаются не подлежащими обсуждению.

Ранее оппозиционные сенаторы прерывали обсуждение реформы, посчитав новый закон «безжалостным нападением на права бразильских рабочих».

Протест возглавили сенаторы из Партии трудящихся, заняв трибуну президиума и не давая президенту Сената Эунисио Оливейре начать внеочередную сессию для голосования по законопроекту.

Напомним, реформа труда, которую правительство считает ключевой для восстановления экономики Бразилии, вызывала яростные протесты бразильских профсоюзов, организовавших за последние месяцы в стране уже две всеобщие забастовки.

Профсоюзы предупреждают, что реформа, прежде всего, поддерживает интересы работодателей, открывая путь для незаконного увеличения продолжительности рабочего дня до 12 часов, а также отменяет непрерывные трудовые договоры.

Проект также предлагает отменить, так называемый, «обязательный профсоюзный взнос», также известный как «профсоюзный налог», который требует, чтобы у работников вычиталась стоимость одного рабочего дня в год в пользу профсоюза, с которым он связан.