В Сумах Порошенко открыл новый завод ООО «Гуалапак Украина»

Сумы, Украина, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область, где принял участие в открытии нового завода ООО «Гуалапак Украина».

«Сегодня у нас большое и торжественное событие — открытие нового современного важнейшего производства в Сумах. Производство, которое мощный итальянский инвестор принял решение строить в Украине. За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылись 60 новых заводов. Таких темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах — они голосуют за будущее Украины гривной, евро, долларом, фунтом. Потому что они уверены, что такой народ не победить. Спасибо за эту веру и за эти инвестиции», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что 85% продукции завода будет экспортироваться за рубеж, а 15% — потребляться на Украине. Порошенко добавил, что вместе с инвестором была запущена новая линия производства и уже произведена первая партия продукции, которая называется «Чудо».

Глава государства отметил, что ему приятно было услышать слова от партнеров — инвесторов, что они, наконец, «не имеют проблем с компенсацией НДС при экспорте, имеют полную поддержку украинской власти и решили дальше инвестировать в производственные мощности».

«На этом примере хочу призвать наших иностранных партнеров активнее инвестировать в Украину», — сказал Порошенко.

Он рассказал, что в ближайшие дни планирует посетить Тернополь и Львов, а на следующей неделе — Закарпатье. «Везде будут открываться новые производства», — уточнил Порошенко.

Президент сообщил, что итальянский инвестор имеет возможность строить производства в любой стране мира — Европейском союзе, на Дальнем Востоке, в Китае, Латинской Америке, но принял решение, что лучшее место для строительства этого производства — Украина. Он отметил, что «владельцы завода имеют положительный опыт сотрудничества с работниками в Сумах, высокое качество продукции, конкурентную себестоимость и благоприятный инвестиционный климат с момента открытия первого предприятия в 2014 году».

Компания «Гуалапак» основана 6 февраля 2014 итальянской компанией GUALA PACK S.p.A. и общим украинско-польским предприятием «Технология». ООО «Гуалапак Украина» является частью группы компаний GualaPackGroup, которая насчитывает 11 заводов по всему миру, которые специализируются на изготовлении упаковки для детского питания, фармацевтической, косметической, пищевой промышленности, оборудования для упаковки детского питания и упаковочных материалов. Компания инвестировала в строительство производства на Украине 16,8 млн євро. На новом предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2017 общая численность рабочих составляет 205 человек. Средняя заработная палата около 12 143 грн. (460 долл.).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2017 года Порошенко анонсировал строительство немецким инвестором нового машиностроительного завода в районе г. Коломыя Ивано-Франковской области.

По его словам, теперь Германия не производит ни одного нового автомобиля, в котором не было бы комплектующих, произведенных на Украине. «Когда я встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, я похвастал, что в Германии не будет ни одного автомобиля, где бы не было украинских комплектующих. Они производятся в Украине, украинскими работниками, которые обеспечивают высокое качество продукции. Уверен, что эти изменения кардинальным образом характеризуют изменения в государстве. Мы решительно настроены на реформы, мы решительно настроены на борьбу с коррупцией. Мы решительно настроены на улучшение жизни людей», — заверил Порошенко.

Напомним, по данным «КНК Медиа» за последние полтора года на Украине ввели в эксплуатацию 59 заводов и 32 солнечные станции.

Наибольшее количество заводов было построено в западных областях Украины: завод «Ядзаки Украина»; завод по производству асфальта (Закарпатская область); — завод по производству комплектующих для Audi и BMW, биогазовый завод, два мебельных завода (Львовская область); завод «TM Ondo»; станция по производству биогаза (Ивано-Франковская область); завод «Тернопольский карьер»; завод по производству кабельно-проводниковой продукции, завод по изготовлению смешанных минеральных удобрений (Тернопольская область). В Киевской области введены в эксплуатацию: завод по производству бетона и растворов; чайная фабрика Unilever; — хлебозавод компании «Хлебные инвестиции»; ЧАО «БИОФАРМА»; фармацевтический завод фирмы Euro Pharma International; фармацевтический завод в Белой Церкви; — два биогазовых завода; завод ФФУ по производству искусственных футбольных полей. Также были введены в эксплуатацию 11 зерновых элеваторов.

В южных областях страны построен ряд перегрузочных и зерновых терминалов. Отмечается, что в последние годы на Украине заметно увеличилось число солнечных электростанций. Так, с 2015 года на Украине было построено 29 солнечных электростанций: 9 из них — в Винницкой области. Построено также пять ветроэлектростанций: — ветропарк «Причерноморский» (Николаевская область), — ветроэлектростанция «Старый Самбор 1» (Львовская область), — еще два на Херсонщине и одна в Ивано-Франковской области. Также за этот период на Украине было запущено два газовых месторождения: Колодницкое и Креховское газовые месторождения в Львовской области.