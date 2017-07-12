Очистные сооружения Докучаевска (ДНР) возобновили работу

Донецк, , 16:42 — REGNUM Очистные сооружения Докучаевска возобновили работу после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил сегодня, 12 июля, представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«Утром персонал снова завели на объект, очистные сооружения заработали», — сказал представитель компании.

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Он подчеркнул, что повреждения оборудования и административных зданий не зафиксированы.

Напомним, 11 июля ДАН со слов главы городской администрации Александра Качанова сообщало, что украинская армия обстреляла из минометов Докучаевск, в зоне обстрела оказались очистные сооружения.

Представитель предприятия «Компания «Вода Донбасса» 11 июля сообщил: «Сегодня днем очистные сооружения Докучаевска в очередной раз попали под обстрел. В целях безопасности было принято решение остановить работу объекта и эвакуировать персонал».