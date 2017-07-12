В ЛНР будут дополнительно добывать около 150 тыс. куб. м воды в месяц

Луганск, , 15:32 — REGNUM Директор государственного унитарного предприятия «Лугансквода» Александр Авершин проинформировал, что они планируют к концу текущей недели вывести на проектную мощность две скважины в районе предприятия «Лугансктепловоз», что позволит подавать потребителям столицы ЛНР дополнительно около пяти тыс. кубометров воды в сутки.

Руководитель коммунального предприятия рассказал, что улучшение водоснабжения почувствуют жители восточных кварталов Луганска.

«Из новых источников водоснабжения за это время были введены две скважины. Эти скважины очень длительное время простояли, и для того, чтобы выйти на проектную мощность скважин необходимо выполнить откачу из этих скважин. На сегодняшний день откачка завершена, и в течение двух дней мы сможем уже вывести эти скважины на проектную мощность — это составит около пяти тысяч метров кубических в сутки. Я думаю с пятницы люди уже небольшое изменение в графике подачи воды заметят», — отметил Авершин.

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Кроме того, директор «Луганскводы» проинформировал, что находящийся на подконтрольной ВСУ территории «Попаснянский районный водоканал» продолжает подавать в ЛНР воду с Западной фильтровальной станции.

Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что 11 июля «Луганское энергетическое объединение» в связи с задолженностью за электроэнергию отключило от электроснабжения ряд объектов «Попаснянского водоканала» и «Лисичанскводоканала», вследствие чего без водоснабжения остались около 35 тыс. абонентов и более 20 учреждений образования и здравоохранения на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«Около 28 тысяч кубометров воды мы получаем с Западной фильтровальной станции, и своей воды мы добываем 270 тысяч кубометров в стуки. То есть, естественно, что отключение ЗФС повлияет в целом на изменение графика подачи воды, однако на сегодняшний день насосная станция ЗФС воду нам подает. Никаких отключений не было. Официальных предупреждений по поводу каких-либо отключений нам тоже не поступало, поэтому если говорить по факту происходящего, то на сегодняшний день «Попаснянский водоканал» воду нам подает», — подчеркнул Авершин.

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Также директор государственного предприятия Александр Авершин сообщил, что специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» в июне заменили 5,7 километров водопроводных сетей по республике.

«По замене сетей: в июне мы заменили за месяц 5,7 километров трубопровода по всей Республике. Если конкретно по городам, то Луганск — 1300 погонных метров, в Свердловске — 590, в Брянке — 450, в Красном Луче — 410, в Первомайске — 500, в Перевальске — 310. Ввели в строй повысительные насосные станции в Стаханове и Кировске, подготовили к вводу в эксплуатацию ПНС в Брянке. Кроме того, специалисты предприятия в июне устранили около тысячи утечек на водоводах республики и ликвидировали 1,9 тыс. засоров в канализационных сетях», — резюмировал чиновник.