На Дне поля в Тамбовской области дарили комбайны и раскрывали секреты

Тамбов, , 15:17 — REGNUM В Дне тамбовского поля, который собрал сельхозпроизводителей для обмена опытом и изучения новых технологий, приняли участие около 300 организаций, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

«К Дню тамбовского поля, ежегодному сельскохозяйственному празднику, у местных аграриев отношение особое. Это своеобразный экватор между посевной и уборочной — возможность обсудить предстоящий урожай, обменяться опытом, оценить новые технологии в сельскохозяйственном производстве. В этом году праздник собрал рекордное число участников. Хорошей погоды и хороших урожаев пожелал сельхозтоваропроизводителям вице-губернатор Сергей Иванов», — говорится в сообщении.

Ежегодно местом проведения Дня поля выбирается одно из ведущих хозяйств региона. И если в прошлом году аграрии собирались в ООО «Рассказовское», то в этом году масштабный сельскохозяйственный смотр прошел на базе ООО «Тамбовские фермы» Староюрьевского района.

В нем приняли участие около 300 организаций, мероприятия праздника посетили 1,5 тыс. человек. Около 70 предприятий представили на специализированной выставке свою продукцию — современную технику, семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения и многое другое. Для сравнения: в прошлом году в смотре приняли участие около 40 организаций.

У выставочных стендов работали представители заводов-производителей, которые подробно объясняли всем желающим устройство машин и агрегатов. Многие в этот день предлагали специальную цену на технику. Ее можно приобрести и благодаря мерам господдержки сельхозпроизводителей.

«Этой теме уделяет особое внимание глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. И как результат, прямо на одном из стендов фермеру из Знаменского района Николаю Четырину вручили ключи от современного комбайна «Кировец». Его фермер приобрел по программе льготного кредитования. Кстати, большая часть комбайнов, с помощью которых возделывают поля Тамбовщины, производится именно на питерском заводе «Кировец», — говорят региональные власти.

В рамках Дня тамбовского поля также прошёл семинар. Ключевой темой стал опыт выращивания сельскохозяйственных культур с применением современных технологий. Директор ООО «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отметил, что на полях хозяйства собраны все новейшие технологии производства сельскохозяйственных культур. 13 тыс. гектаров и 150 работающих со средней заработной платой 40 тыс. рублей. Как результат — производство около 70 тыс. тонн различной продукции. За десять лет опытным путем здесь пришли к простому выводу: к разным культурам нужен разный подход. Основная задача хозяйства — снижение издержек. С ней справляются, внедряя современные технологии земледелия.

В частности, участники семинара ознакомились с технологией выращивания кукурузы на зерно по технологии Strip-Till. По этой же технологии на полях хозяйства выращивают и сою. На сою в ООО «Тамбовские фермы» делают особую ставку. В этом году в хозяйстве удвоили количество полей, занятых под эту культуру — до 2,5 тысячи гектаров. В следующем году Игорь Поляков планирует и эту цифру увеличить вдвое.

Заместитель главы администрации области Сергей Иванов отмечает, что, несмотря на капризы погоды, в этом году на полях Тамбовщины ожидается хороший урожай, так как от погоды зависит лишь половина успеха: важными слагаемыми являются применение новых технологий, а также труд земледельцев.