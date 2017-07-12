Акции Sunac резко возросли в цене из-за сделки с Wanda на $9,3 млрд

Пекин, , 15:12 — REGNUM Китайская корпорация Sunac сообщила об увеличении рыночной стоимости своих акций после того, как стало известно, что Sunac приобретет у своего главного конкурента Wanda Group сеть гостиниц и ряд туристических объектов за рекордные $9,3 млрд.

Всего за один день акции Sunac подорожали на 13,7% до 16,82 гонконгских долларов за штуку. Сделка между Sunac и Wanda Group станет второй по величине сделкой в мире в сфере недвижимости. К имеющимся у Sunac 73 млн кв. метров недвижимости добавятся еще 50 млн кв. метров, пишет «Сина синьвэнь».

Основатель Sunac Сунь Хунбинь сообщил, что его компания намерена приобрести активы Wanda Group без привлечения кредитных средств. По состоянию на 30 июня на счетах компании числились более 90 млрд юаней ($13,23 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 июля основатель корпорации Wanda Group китайский миллиардер Ван Цзяньлинь подтвердил информацию о продаже своих активов в гостиничном бизнесе с целью погашения задолженностей перед кредиторами.

Читайте ранее в этом сюжете: Богатейший житель КНР продает сеть отелей для оплаты задолженностей