Нижегородские власти заявили о падении цен на яйца и мясо

Нижний Новгород, , 14:55 — REGNUM В условиях, когда цены на продукты питания в Нижегородской области с начала года выросли более чем на 4%, региональные власти предпочитают говорить о том, что из продуктов питания подешевело и почему.

В частности, региональное правительство рапортует о том, что с начала года в Нижегородской области на 22% снизились цены на куриные яйца и на 7% — на мясо птицы.

Областные чиновники связывают снижение цен на эту продукцию с развитием птицеводства в регионе.

По данным облправительства, за последние несколько лет крупнейшие птицефабрики региона модернизировали производство, что позволило увеличить выпуск продукции. В свою очередь правительство выделяло средства на компенсацию процентных ставок по кредитам на эти цели.

На сегодня область обеспечивает себя и мясом птицы, и куриными яйцами более чем на 100%.

«Производители вынуждены конкурировать за предпочтение потребителей в регионе, сдерживая цены, — уверены в областном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. — Сходная тенденция наметилась в животноводстве. Расширение собственного производства привело к сдерживанию цен на говядину, свинину. С начала года подешевела свинина, остановился рост цен на говядину. Практически не изменились цены на хлеб и питьевое молоко, хотя в среднем по России продовольственная инфляция составила 3,4%».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2017 года уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области составил 2,5%.

При этом цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,1%, непродовольственные товары — в среднем на 1%, услуги — в среднем на 2,7% по отношению к декабрю 2016 года.

По итогам января-мая 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения Нижегородской области упали на 6%.

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По итогам I квартала доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 12,2% от общего числа жителей. На начало года она составляла около 10%.

Региональные власти предпочитают перекладывать вину за обнищание населения на «глобальные внешние факторы», которые оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом.

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