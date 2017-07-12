Постпредство Удмуртии в Москве распродает иномарки

Ижевск, , 14:40 — REGNUM Постоянное представительство главы Удмуртии при президенте РФ в Москве распродает автомобили Audi. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале ведомства. Проведение аукциона назначено на 14 августа.

Планируется продать автомобиль Audi A6, 2009 года выпуска. Мощность двигателя — 290 л/с, пробег — более 160 тыс. км. Начальная цена транспортного средства — 693 тыс. рублей.

Также продадут Audi A8, 2009 года выпуска. Мощность двигателя — 350 л/с, пробег — более 114 тыс. км. Начальная стоимость этого авто — 746 тыс. рублей.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 7 августа.

ИА REGNUM напоминает, и.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич заявлял о намерении сменить иномарки на автомобили Lada Vesta. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей по итогам визита на Ижевский автозавод. «В Постпредстве Удмуртии в Москве часто ездят на машинах НЕ производства Удмуртии. Тут же вывод и решение: мы меняем автопарк. Продаем нынешние машины (иномарки) ‑ и покупаем свои, сделанные у НАС», — поделился планами постпред.

Позднее он поздравил Ижевский автозавод с выходом с конвейера 100-тысячной Lada Vesta и подчеркнул, что ведомство будет использовать только автомобили «местного производства».