Законопроект об упрощении добычи полезных ископаемых внесен в Госдуму

Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект, позволяющий проводить геологическое изучения недр федерального значения, находящихся во внутренних водах РФ, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

По действующим сегодня нормам, недра внутренних вод РФ считаются недрами федерального значения и пользоваться ими можно только по решению правительства — оно проводит для желающих аукцион. При этом закон не позволяет проводить геологическое изучение недр на участках недр федерального значения, отмечают в правительстве. Эту норму авторы законопроекта решили изменить.

Участки недр во внутренних водах предлагается передавать в пользование по заявках желающих, если они заключили с Минобороны РФ и ФСБ РФ об отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны. Порядок рассмотрения таких заявок определит само правительство.

Если в результате геологического изучения пользователь смогут раскрыть месторождение полезных ископаемых, то он получает право на разведку этого места и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении.

«Внесение указанных изменений в закон РФ «О недрах» будет являться существенным стимулом для привлечения инвестиций в геологическое изучение внутренних морских вод и территориального моря РФ», — уверены авторы законопроекта.