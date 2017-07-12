ДТЭК «Энерго» требует отменить чрезвычайные меры в энергетике Украины

Киев, , 14:55 — REGNUM Отменить в судебном порядке распоряжение о введении чрезвычайных мер в энергетике Украины требует энергогенерирующая компания «ДТЭК Западэнерго», сообщают 12 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, компания подала иск в Окружной административный суд Киева об отмене чрезвычайных мер в энергетической сфере Украины. В компании считают, что решение от 14 июня о продлении режима ЧП в энергетике незаконно, поскольку принятый 11 июня закон о рынке электроэнергии не позволяет кабмину самостоятельно продлевать режим ЧП в энергетике.

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Также в пресс-службе «ДТЭК Энерго» отметили, что после введения чрезвычайных мер 30% средств всех ТЭС Украины были перенаправлены на станции с нехваткой антрацитового топлива. Подобное перенаправление средств не позволяет энергогенерирующим компаниям окупить собственные затраты, в связи с чем возможна угрозы срыва отопительного сезона 2017−2018 годов.

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Напомним, после блокады Донбасса был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике 17 февраля 2017 года Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, после чего режим ЧП продлевался каждый месяц — 16 марта, 12 апреля, 11 мая и 14 июня.

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