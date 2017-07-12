Аэропорт «Жуковский» не сменит название на «Раменское»

Жуковский, Московская область, , 14:20 — REGNUM Подмосковный аэропорт «Жуковский» официально по документам числится как аэропорт «Раменское». Но по просьбе жителей название у него останется «Жуковский». Об этом сегодня, 12 июля, глава городского округа Андрей Войтюк, сообщается на сайте облправительства.

«Не знаю, почему появилась информация о том, что Росавиация против названия «Жуковский» и что за его сохранение ведется борьба. Жители массово просили не переименовывать аэропорт в «Раменское», — отметил Войтюк.

«Поэтому на совещании под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова было единогласно принято решение о том, что аэропорт оставит название «Жуковский». Сейчас завершается оформление соответствующих документов», — пояснил глава города.

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Как сообщало ИА REGNUM, название «Жуковский» поддержали 87% жителей года в ходе опроса еще в 2015 года. Обращение «Рампорт аэро» о присвоении международному аэропорту наименования «Жуковский» поступило в Росреестр 14 марта 2017 г. 22 марта оно было направлено на согласование в Минтранс и Росавиацию.

Напомним, четвёртый международный аэропорт «Жуковский», расположенный в 23 км от Москвы, открылся в конце мая 2016 года. Аэровокзал воздушной гавани занимает площадь 15 тыс. кв.м. Ежегодно он сможет обслуживать до 2 миллионов пассажиров. Инвесторы вложили в аэропорт около 1,8 млрд рублей.

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