Казахстан пытается удержать в стране абитуриентов

Астана, , 14:22 — REGNUM В Казахстане в 2017−18 учебном году будет предоставлено свыше 49 тысяч государственных образовательных грантов, что на 9 с лишним тысяч больше, чем в 2016 году. При этом основное количество государственных образовательных грантов приходится на педагогические, технические и социальные специальности. Такой ответ на запрос МИА «Казинформ» предоставило Министерство образования и науки Казахстана.

Министерство проинформировало, что 77% из выделенных в 2017−18 учебном году грантов приходится на бакалавриат. По данной категории в рамках государственного образовательного заказа предусмотрено 37 932 гранта, что на шесть тысяч больше, чем в прошлом учебном году.

«В магистратуру — 10 004 места, в сравнении с прошлым учебным годом это число увеличилось на более чем 2,5 тысяч мест; в PhD-докторантуру — 1285 грантов, в сравнении с прошлым учебным годом это число увеличилось в два раза», — сообщили в министерстве.

Кроме этого, сообщается, что приказ о распределении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием по специальностям на 2017−18 учебный год будет опубликован во второй половине июля.

Напомним, в Казахстане в 2017 году введен новый формат Единого национального тестирования (ЕНТ). Он стал использоваться только для поступления в вузы, тогда как ранее служил еще и итоговым экзаменом для выпускников школ.

По результатам прошедшего тестирования средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 80,5%. При этом общее количество вопросов составляло 140. В 2016 году данный показатель был 81% — тогда общее количество вопросов было 125.

Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек (84,1%). Из них наибольшая доля приходится на тех, кто набрал от 66 до 119 баллов. Их количество составило 52 717 человек или 70,7%. Самые высокие баллы — от 120 до 139 — набрали только 6,8% или 5 064 человек. От 60 до 65 баллов набрали 5 935 человек, что составляет 7,9%. Не преодолели пороговый уровень 14 066 человек или 15,8%.

Часто при сдаче ЕНТ возникала ситуация, когда общее количество набранных балов было «проходимым», однако по профильным предметам или творческому экзамену — недостаточным (их должно было быть не менее 15 баллов). В этой связи 3 июля в Казахстане данный критерий был снижен с 15 до 5 баллов, однако это послабление касалось только поступающих в платные вузы.

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